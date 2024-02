Hà Tĩnh: Yêu cầu báo cáo vụ xe biển xanh lắp đèn, còi ưu tiên đón con ở sân bay

Chiều 7/2, trao đổi với Người Đưa Tin, một lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua phản ánh của báo chí, lãnh đạo tỉnh đã nắm sự việc và đã giao cho Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Thường trực Tỉnh ủy sẽ kiểm điểm nghiêm túc sự việc.

“Bước đầu được biết, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đi chúc Tết cán bộ lão thành thuộc hội LHPN ở Nghệ An có kết hợp đón con gái đi từ sân bay Vinh về Hà Tĩnh. Về việc sử dụng còi, đèn xe ưu tiên, tỉnh đang giao cho công an tỉnh soát xét. Sở ban ngành, địa phương nào sử dụng sẽ thu hồi, chấn chỉnh”, vị lãnh đạo tỉnh thông tin.

Trước đó vào sáng cùng ngày (7/2), trên mạng xã hội xuất hiện clip và hình ảnh xe biển xanh BKS: 38A-066.88 vào sân bay Vinh (Nghệ An) đón khách. Chiếc xe biển xanh đã bật đèn và còi ưu tiên để các phương tiện nhường đường. Sự việc khiến dư luận bức xúc, quay clip, đăng tải lên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu, chiếc xe biển xanh nói trên thuộc Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh quản lý và sử dụng. Quá trình đón khách ở sân bay, có bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh ngồi trên xe.

Sự việc khiến nhiều người dân chứng kiến bức xúc, quay clip đăng tải lên mạng xã hội (Ảnh người dân cung cấp).

Liên quan sự việc, trả lời báo chí, bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh cũng xác nhận sự việc xảy ra tại sân bay Vinh, Nghệ An vào tối 2/2.

Theo đó, bà Hà cho hay, tối 2/2, tài xế lái xe công vụ của cơ quan chở bà Hà đi chúc Tết cán bộ phụ nữ lão thành đang sinh sống tại Nghệ An. Đến tối, nhận tin con gái đang mang thai từ TP. Hồ Chí Minh sắp đáp máy bay xuống sân bay Vinh để về quê, bà Hà đã "tận dụng" xe của cơ quan, cùng tài xế đến sân bay đón con, chở về Hà Tĩnh.

Do máy bay đến trễ nên xe biển xanh phải đỗ gần lối ra vào tầng 2 của nhà chờ gần một tiếng. 22h cùng ngày, khi con gái bà Hà lên xe, tài xế bắt đầu di chuyển, bật đèn ưu tiên và còi.

Thừa nhận việc sử dụng xe công vụ vào sân bay đón con là sai, bà Hà cho biết, mới về công tác tại Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh hơn một năm. Trước đó, khi thấy xe công vụ của đơn vị được lắp đèn ưu tiên và còi hơi, bà đã nhiều lần nhắc nhở tài xế tháo cất nhưng người này chưa thực hiện.

Liên quan sự việc nói trên, chiều 7/2, trao đổi với Người Đưa Tin qua điện thoại, Thượng tá Phan Hồng Thái, Trưởng phòng CSGT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện, đơn vị đã nắm được thông tin và đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh vụ viêc.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh là tổ chức chính trị xã hội, do Tỉnh ủy Hà Tĩnh quản lý. Xe công vụ nói trên được cấp cho đơn vị từ năm 2021.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn