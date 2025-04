Giao xe cho người chưa đủ độ tuổi điều khiển gây tai nạn chết người

Theo thông tin, trước đó vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 6/3, tại ngã ba đường Trịnh Kiểm giao cắt với đường Lê Lai (thuộc địa phận phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa), Phạm Tiến Minh (SN 2009, trú tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) điều khiển xe mô-tô trên 50 phân khối khi chưa đủ độ tuổi, không có giấy phép lái xe, không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, gây tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong.

Nguyễn Trọng Hà tại cơ quan Công an

Theo điều tra xác định, Nguyễn Trọng Hà (SN 2005, trú tại phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa) là chủ phương tiện gây tai nạn.

Do có quen biết và “cả nể” nên dù biết rõ Phạm Tiến Minh chưa đủ độ tuổi để điều khiển xe mô-tô trên 50 phân khối nhưng vẫn giao xe cho Minh điều khiển dẫn đến vụ tai nạn giao thông xảy ra hậu quả chết người.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Phạm Tiến Minh để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Hà để điều tra về hành vi “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Tác giả: Thành Phan

Nguồn tin: congly.vn