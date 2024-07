Gian nan nộp thuế mua nhà của một nhà đầu tư nước ngoài tại Nghệ An

Để thuận tiện cho công việc quản lý, điều hành công việc, ông Wong Tung (gọi tắt là ông Wong), đã mua một căn hộ tại tòa chung cư Vinh Lotus Residence (gọi là căn hộ), do Tập đoàn Vingroup xây dựng tại phường Quang Trung, T.P Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngày 4-6-2024, ông Wong (ủy quyền) nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, xin cấp giấy chứng nhận cho căn hộ hợp pháp của mình. Ông Wong được hẹn ngày 25-6-2024 nhận giấy chứng nhận căn hộ.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An đã có phiếu chuyển số 1057/PCTTĐC, gửi Cục Thuế tỉnh Nghệ An đề nghị: Xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất đề nghị cấp giấy chứng nhận.

Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Chi cục Thuế T.P Vinh xác định nghĩa vụ thuế đối với căn hộ của ông Wong. Ngày 14-6-2024, ông Wong đã tiến hành nộp vào kho bạc nhà nước, số tiền thuế trước bạ (9.559.503 đồng) của căn hộ theo thông báo của Chi cục Thuế T.P Vinh.

Tưởng chừng mọi việc đã xong, ông Wong yên tâm chờ đợi. Thế nhưng, quá ngày hẹn cấp giấy chứng nhận đối với căn hộ của mình, ông Wong đã đến Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Nghệ An để hỏi, thì được trả lời: “Hiện căn hộ chưa cấp được giấy chứng nhận. Vì Cục Thuế tỉnh Nghệ An chưa trả lời về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất”.

Tìm đến Cục Thuế tỉnh Nghệ An, người đại diện của ông Wong được cán bộ Phòng Kiểm tra thuế cho biết lý do: Do phía Tập đoàn Vingroup không cung cấp thông tin về thuế, nên Cục Thuế Nghệ An chưa xác định được nghĩa vụ thuế của căn hộ. Cán bộ thuế còn khẳng định: “Đã có công văn đề nghị Tập đoàn Vingroup, cung cấp các hồ sơ về nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp và dự án tại Nghệ An”.

Ông Wong đã gửi mail, gọi điện thoại đến Vingroup để khiếu nại, đề nghị phối hợp, hoàn thành các yêu cầu của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, để ông được cấp giấy chứng nhận cho căn hộ mà mình đã mua của Tập đoàn Vingroup. Thế nhưng, những người phụ trách việc hồ sơ thuế của tập đoàn Vingroup lại khẳng định (qua điện thoại): Chúng tôi đã gửi toàn bộ hồ sơ cho Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Cực chẳng đã, ngày 15-7-2024, ông Wong lại tìm đến Cục thuế Nghệ An lần nữa. Tại đây, cán bộ Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết: “Cục Thuế Nghệ An đã gửi giấy mời, đề nghị đại diện của Vingroup có mặt tại trụ sở Cục Thuế Nghệ An vào lúc 9 giờ, ngày 16-7-2024 để làm việc”. Ông Wong lại yên tâm chờ đợi tiếp.

Nghĩ rằng lần này, việc đề nghị cấp giấy cho căn hộ mà mình đã mua sẽ được giải quyết, không còn những vướng mắc không đáng có. Ngày 19-7-2024, ông Wong lại đến Trung tâm Đăng ký Đất đai Nghệ An lần nữa. Thế nhưng sự thất vọng lại đến, khi cán bộ tại trung tâm trả lời: “Chưa đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận đăng ký căn hộ được”. Lý giải cho việc này, cán bộ đã đưa cho ông Wong xem Công văn trả lời số 3835/CT - HKDTK của Cục Thuế tỉnh Nghệ An. Nội dung Công văn nêu rõ:“...đối chiếu dữ liệu kê khai và nộp thuế của Công ty (Vingroup - PV) tại cơ quan thuế, thì tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần chưa thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN tại tỉnh Nghệ An theo quy định...”.

Trong Công văn này còn viết thêm: “Ngày 10-7-2024, Cục Thuế tỉnh Nghệ An có giấy mời số 127/GM-CT mời Doanh nghiệp lên làm việc để cung cấp thông tin, tài liệu về việc kê khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng căn hộ 2006, thuộc tòa nhà Vinh Lotus Residence (căn hộ ông Wong đã mua - PV). Tuy nhiên, tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần không đến làm việc theo giấy mời của cơ quan thuế”.

Cuối cùng, công văn của Cục Thuế tỉnh Nghệ An kết luận: “...Cục Thuế tỉnh chưa đủ cơ sở để xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với việc mua bán căn hộ chung cư nói trên”.

Như vậy, việc đăng ký quyền sử dụng căn hộ nói trên của ông Wong đã đi vào bế tắc. Bởi, Trung tâm đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An phải phụ thuộc, chờ Cục Thuế tỉnh Nghệ An trả lời về nghĩa vụ thuế của căn hộ. Còn Cục Thuế tỉnh Nghệ An lại phải chờ phía Vingroup (chủ đầu tư dự án căn hộ) cung cấp thông tin, kê khai thuế của căn hộ. Trong khi đó, đại diện Tập đoàn Vingroup lại khẳng định: Đã cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ căn hộ cho Cục Thuế tỉnh Nghệ An. Không biết trách nhiệm thuộc về ai trong vụ việc nhỏ này. Chỉ biết người mua căn hộ là ông Wong, bị mất đi quyền lợi hợp pháp của mình do kẹt giữa ba bên.

Rõ ràng, câu chuyện ở đây không dừng lại ở thủ tục hành chính, đối với căn hộ tại tòa nhà chung cư Vinh Lotus Residence mà khách hàng đã mua nữa. Mà ở một phương diện khác lớn hơn, gây thiệt hại rất nhiều. Đó là niềm tin của ông Wong - nhà đầu tư nước ngoài, đối với nền hành chính đúng đắn của nhà nước đối với nhà đầu tư.

Chúng tôi đề nghị, UBND tỉnh Nghệ An cần phải nhanh chóng có ý kiến đối với sự việc này. Để ông Wong được cấp giấy chứng nhận cho căn hộ thuộc sở hữu của ông. Chỉ có như vậy, niềm tin về một nền hành chính gọn nhẹ, thuận tiện mới được bảo toàn trong mắt của ông Wong và những nhà đầu tư khác tại Nghệ An.

Tác giả: Thế Sơn

Nguồn tin: cuuchienbinh.vn