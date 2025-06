Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái làm cục trưởng Cục Trang bị và Kho vận

Đại tá Lê Việt Thắng, tân cục trưởng Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an - Ảnh: Công an tỉnh Yên Bái

Ngày 16-6, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức lễ thông báo quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã thông báo các quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Lê Việt Thắng, giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, đến nhận công tác và giữ chức vụ cục trưởng Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an.

Điều động đại tá Đặng Xuân Quỳnh - phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái - đến nhận công tác và giữ chức vụ phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an.

Giao phụ trách Công an tỉnh Yên Bái đối với đại tá Lê Thị Thanh Hằng - phó bí thư Đảng ủy, phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Phát biểu nhận nhiệm vụ công tác mới và được giao phụ trách Công an tỉnh, đại tá Lê Việt Thắng, đại tá Đặng Xuân Quỳnh và đại tá Lê Thị Thanh Hằng đều hứa sẽ tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời nỗ lực, quyết tâm cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân tin tưởng giao phó.

Lãnh đạo thường trực Tỉnh ủy Yên Bái chúc mừng đại tá Lê Việt Thắng và đại tá Đặng Xuân Quỳnh - Ảnh: Công an tỉnh Yên Bái

Đại tá Lê Việt Thắng (sinh năm 1972, quê ở Hưng Yên) từng giữ chức phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu. Tháng 1-2023, ông được điều động làm giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Đại tá Đặng Xuân Quỳnh từng giữ chức trưởng Phòng 4, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an. Từ tháng 9-2020, ông làm phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ