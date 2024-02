Đường đi Cửa khẩu Cầu Treo lại tê liệt hoàn toàn

Sáng 26-2, trao đổi với Báo Người Lao Động, trung tá Trần Văn Sông, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đường lên cửa khẩu đang bị ách tắc hoàn toàn do Quốc lộ 8A đoạn thuộc địa phận xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn bị sạt lở, hàng ngàn khối đất đá đổ xuống chắn ngang đường.

Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị tê liệt hoàn toàn.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ (ngày 25-2), do thời tiết mưa phùn kéo dài khiến hơn 1.000 m3 đất đá đổ xuống chắn ngang tuyến Quốc lộ 8A, đoạn eo Cô Gái (Km 82+300), vụ sạt lở nghiêm trọng làm giao thông qua đây bị tê liệt hoàn toàn.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng Biên phòng đã phối hợp với công an, Ban Quản lý dự án 4 (Cục Đường bộ Việt Nam) nhanh chóng cử lực lượng đến điều tiết giao thông, đặt biển cảnh báo, ngăn không cho người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.

"Do thời tiết bất lợi, sương mù dày đặc, đất đá tiếp tục sạt lở nên lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận hiện trường. Hiện tại, chúng tôi đang điều động nhân lực và vật lực lên tiếp cận hiện trường để san ủi đất đá, thông xe trên tuyến đường này sớm nhất. Tuy nhiên, cũng phải chờ cho hết sương mù, chứ hiện tại rất nguy hiểm", trung tá Trần Văn Sông thông tin thêm.

Được biết, Quốc lộ 8A lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đoạn thuộc xã Sơn Kim thường xảy ra tình trạng sạt lở ta luy dương, rất nguy hiểm và gây ách tắc giao thông.

Trước đó, ngày 25-1, mưa kéo dài, làm hàng ngàn m3 đất đá và cây cối từ trên vách núi sạt lở xuống vùi lấp một đoạn quốc lộ 8A, khiến tuyến đường đi Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) bị tê liệt hoàn toàn.

Clip hiện trường sạt lở

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người lao động