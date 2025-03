Được tại ngoại do nuôi con nhỏ, người mẹ buôn ma tuý định lẩn trốn sang Campuchia

Ngày 25/3, Đồng Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hiệp Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An) đã hoàn tất hồ sơ bàn giao Phan Ngọc Yến (SN 1986, ngụ khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) xử lý về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” theo thẩm quyền.

Yến tại thời điểm bị bắt giữ.

Yến là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp lập hồ sơ xử lý về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy", tuy nhiên do Yến đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tạm hoãn thi hành án. Trong thời gian này Yến đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan thi hành án hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định truy nã Yến.

Chiều tối ngày 24/3, tại cột mốc 210, ấp Ông Nhan Tây, xã Hiệp Bình, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, Yến đang tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia lẩn trốn thì bị tổ công tác thuộc Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hiệp Bình phát hiện bắt giữ.

Tác giả: Anh Thư - Lâm Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân