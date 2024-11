Đừng tưởng đây là điểm check-in hot nhất lúc này ở Nha Trang, thật ra tiềm ẩn rủi ro không ngờ

Gần đây, giới trẻ Việt Nam đang rầm rộ chia sẻ những đoạn video và hình ảnh check-in tại bãi biển Nha Trang, nơi những đợt sóng lớn đánh vào bờ tạo nên khung cảnh không khác gì nhạc nước tự nhiên. Để có được khoảnh khắc "cool ngầu" này, nhiều bạn trẻ sẵn sàng đứng sát mép nước, giơ tay như đang "điều khiển" những con sóng vỗ vào bờ tạo nên một cảnh tượng ấn tượng.

Đúng là hình ảnh check-in bên sóng biển cuồn cuộn ở Nha Trang có thể giúp bạn có bức ảnh độc đáo, tuy nhiên điều này lại có những hiểm nguy mà không phải ai cũng lường trước. Chỉ cần nhìn qua đã thấy vào mùa này, sóng biển ở Nha Trang mạnh, khi đánh vào bờ nước dâng cao khoảng 1- 2 mét. Những đợt sóng mạnh mẽ cuộn trào, đánh thẳng vào bờ, tạo nên cảnh tượng nước biển bắn tung lên không trung.

Chủ nhân đoạn clip trên cũng khuyên các bạn trẻ muốn "đu trend" check-in nhạc nước ở Nha Trang rằng sóng Nha Trang mùa này mạnh mẽ như một bản giao hưởng vỗ về đại dương, tuy nhiên ai đến nhớ cẩn thận. Có thể thấy tùy các đợt sóng sẽ cho ra hiệu ứng khác nhau, nếu sóng nhỏ có thể không sao, nhưng khi sóng lớn có thể gây ra những tình huống mà người đứng check-in không thể phản ứng kịp. Nếu đứng gần các khu vực sóng to này, chỉ một thoáng bất cẩn cũng có thể khiến người xem bị sóng làm ướt người thậm chí bị sóng đẩy ngã.

Nha Trang không thiếu những địa điểm tuyệt vời để chụp ảnh, từ những bãi biển dài, cát trắng mịn đến những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Tuy nhiên, khi chụp ảnh với sóng biển, đặc biệt là trong mùa này cần phải hết sức cẩn thận để tránh những rủi ro không đáng có. Để đảm bảo an toàn, bạn nên chọn vị trí chụp ảnh cách xa mép nước, tránh những khu vực sóng lớn đánh mạnh vào bờ. Nếu muốn có những bức ảnh "cool ngầu", hãy thử chọn các góc chụp ở vị trí cao hoặc phía sau sóng, nơi bạn vẫn có thể tạo ra hiệu ứng sóng mạnh mà không phải đứng quá gần nước. Hơn nữa, việc lựa chọn thời điểm phù hợp, như khi thủy triều đã giảm, sẽ giúp bạn chụp được những bức ảnh đẹp mà vẫn đảm bảo an toàn. Đừng quên sử dụng giày chống trơn trượt và giữ khoảng cách an toàn với bờ biển, để vừa có những bức ảnh tuyệt vời vừa bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm.

Nguồn tham khảo: @Nhatrangsayhi79, @anhanh180796

Tác giả: H. Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn