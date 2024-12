Dùng dao gọt hoa quả đâm bạn nhậu tử vong

Mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Nguyễn Văn Canh đã dùng dao gọt hoa quả đâm bạn đồng hương tử vong - Ảnh: C.A.

Ngày 18-12, Công an tỉnh Nam Định cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Canh (49 tuổi, ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) để điều tra, xử lý về hành vi "giết người".

Trước đó vào chiều 10-12, trên tàu cá mang số hiệu QNG 92910TS neo đậu tại cảng cá Chính Vui (thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), Nguyễn Văn Canh cùng anh Đặng Văn Ái (55 tuổi, trú tại ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) và 4 người khác đều là thuyền viên trên tàu ngồi ăn cơm, uống rượu.

Đến khoảng 22h cùng ngày, các thuyền viên khác đi ngủ, chỉ còn Canh và anh Ái tiếp tục ngồi uống rượu, nói chuyện.

Do mâu thuẫn bột phát trong lời nói, Canh đã dùng dao gọt hoa quả có sẵn trên mâm cơm đâm vào vùng cổ của anh Ái, sau đó đứng dậy bỏ đi.

Nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận được thông tin, Công an huyện Hải Hậu đã tổ chức truy bắt được đối tượng gây án về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Canh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ