Dự án lưu trữ lịch sử, đầu tư hơn 5 tỉ đồng vẫn chưa hoàn thành sau nhiều năm

Tháng 4-2014, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định phê duyệt đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020". Mục tiêu của dự án là đầu tư đồng bộ trang thiết bị thực hiện công tác lưu trữ và quản lý về lưu trữ, tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của tỉnh Nghệ An.

Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An, đơn vị chủ đầu tư dự án

Dự án do Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Tổng số vốn đầu tư của dự án là hơn 5,2 tỉ đồng, bao gồm các hạng mục như: Chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu (chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu ca máy, văn phòng phẩm, bảo hộ lao động) là hơn 3,3 tỉ đồng; chi phí cung cấp, lắp đặt thiết bị, phần mềm hơn 1,4 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án là 96 triệu đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 253 triệu đồng; chi phí dự phòng và chi phí khác gần 92 triệu đồng.

Dự án được chia thành 6 gói thầu khác nhau để thực hiện, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã ký các hợp đồng thực hiện các phần trong dự án với các đơn vị. Trong đó có hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại điện tử Vinh-Incom trị giá 1,116 tỉ đồng cho hạng mục mua sắm các hàng hoá, thiết bị phần cứng; phần mềm; các công việc thi công, lắp đặt…; và gói thầu số 2 với Công ty TNHH Đầu tư Tấn Đạt trị giá 3,638 tỉ đồng, với hạng mục là phần mềm và các công việc chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu, tài liệu".

Hiện tại, sau nhiều năm triển khai, hiện dự án vẫn chưa thể đi vào hoạt động gây lãng phí, khiến dư luận bức xúc.

Trước thực trạng trên, ngày 15-11-2024, Sở Nội vụ Nghệ An đã có công văn gửi Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An rà soát, tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan; các hồ sơ, gửi trực tiếp Sở Tài chính theo quy định về việc chưa hoàn thành việc lập báo cáo quyết toán của dự án. Theo Sở Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, hiện tại, dự án có giá trị quyết toán A-B là hơn 4 tỉ đồng, số vốn đã hoàn thành là 2,9 tỉ đồng.

Được biết, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Nghệ An được thành lập năm 2011 trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Lưu trữ tỉnh và Phòng Quản lý công tác văn thư của Sở Nôi vụ Nghệ An. Đến tháng 7-2023, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Văn thư - Lưu trữ, trực thuộc Sở Nội vụ Nghệ An.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, số lượng người làm việc và hoạt động của Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động