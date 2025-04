Dòng người đổ về Vatican tiễn biệt Giáo hoàng, Italy tăng cường an ninh

Trước tình hình nhiều phái đoàn nước ngoài sẽ đến Vatican trong những ngày tới cùng nguy cơ bất ổn an ninh do số lượng người tụ tập ngày càng tăng, Chính phủ Italy đã quyết định tăng cường an ninh lên mức cao nhất.

Ngày thứ tư (23/04), trong cái nóng oi ả của những ngày đầu hè, đám đông bắt đầu tụ tập trước Quảng trường Thánh Peter từ 7h sáng, theo giờ địa phương để tỏ lòng thành kính lần cuối với Đức Giáo hoàng Francis.

Linh cữu của Giáo hoàng Francis được đặt giữa Vương cung thánh đường Thánh Peter. Ảnh: Le Dauphiné

Đúng 9h30 sáng, linh cữu của Ngài đã được đưa về Vương cung thánh đường Thánh Peter. Tuy nhiên, lúc này, số lượng người có mặt tại nơi đây đã lên đến hàng nghìn người. Hầu hết các con phố xung quanh quảng trường đều bị đám đông chiếm hữu và gần như không một ai có thể di chuyển.

Phải đến 11h30, những hàng chờ không điểm cuối mới lác đác có người bắt đầu di chuyển vào Vương cung thánh đường Thánh Peter để được nhìn ngắm di hài Giáo hoàng lần cuối.

Theo thông tin từ chính quyền thành phố Rome, số lượng người quy tụ tại Quảng trường Thánh Peter đã lên đến hơn 20.000 người trong ngày hôm qua (23/04) và con số này có thể sẽ lên đến hơn 300.000 người trong những ngày tới.

Chính phủ Italy cho biết sẽ có khoảng 170 phái đoàn nước ngoài, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Hoàng tử Anh William, dự kiến sẽ đến Vatican để dự lễ tang Giáo hoàng Francis vào ngày 26/4 tới.

Dòng người không điểm cuối kiên nhẫn xếp hàng để được tiễn biệt Đức Giáo hoàng Francis lần cuối. Ảnh: Le Dauphiné

Trước tình hình an ninh hết sức phức tạp, Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Piantedosi cho biết chính quyền đã triển khai hơn 2.000 sĩ quan cảnh sát thường trực quanh khu vực Vatican từ ngày 23/4 cho đến khi kết thúc “mật nghị Giáo hoàng” trong vài tuần nữa, đồng thời huy động thêm 400 sĩ quan để tham gia điều hành giao thông. Các rào chắn đã được dựng cả bên trong và bên ngoài Vương cung thánh đường Thánh Peter để kiểm soát đám đông. Các chốt kiểm tra thiết bị “nguy hiểm” cùng các điểm phân phát nước miễn phí cũng được thiết lập.

Ngoài khu vực Vatican, các cơ chế phòng thủ và an ninh hiện đại đang được triển khai trên khắp thủ đô. Một vùng cấm bay đã được thiết lập trên bầu trời Rome và có hiệu lực 24/24. Các đơn vị chống máy bay không người lái được huy động song song với hệ thống gây nhiễu sóng để ngăn chặn mọi hoạt động đáng ngờ. Máy bay chiến đấu luôn trong tình trạng sẵn sàng cất cánh. Các đơn vị chống khủ bố bao gồm các cảnh sát đặc nhiệm và lính bắn tỉa, được triển khai trên các mái nhà trong bán kính hơn 2 km² xung quanh Quảng trường Thánh Peter.

Mặc dù Giáo hoàng Francis mong muốn có một lễ tang đơn giản và tương đối kín đáo, nhưng số lượng người đến tiễn biệt vị giám mục thứ 266 của Giáo hội Công giáo La Mã vẫn đang tăng lên từng giờ khiến chính phủ Italy phải đối mặt với vô số thách thức về an ninh.

Đám đông xếp hàng trên Quảng trường Thánh Peter. Ảnh: Le Dauphiné

Dự kiến lễ tang ngày 26/4 sẽ kết thúc bằng việc rước quan tài của Giáo hoàng Francis từ Vương cung thánh đường Thánh Peter đến Vương cung Thánh đường Santa Maria Maggiore ở khu phố Esquilino của Rome, nơi Ngài sẽ được an táng.

Tác giả: Anh Tuấn

Nguồn tin: vov.vn