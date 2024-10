Đoạn video chưa đầy 1 phút về giảng viên VinUni khiến ai cũng sốc

VinUni là trường đại học tư thục phi lợi nhuận nổi tiếng tại Việt Nam. Mục tiêu của VinUni là trở thành một trường đại học xuất sắc với sứ mệnh đào tạo nhân tài cho tương lai. Vì là ngôi trường mơ ước của rất nhiều học sinh, sinh viên, chính vì lẽ đó mà các thông tin liên quan đến trường từ A-Z đều được dân tình quan tâm, chú ý. Bên cạnh môi trường học tập thì profile của thầy cô cũng khiến nhiều netizen tò mò.

Mới đây, một video được đăng tải lên kênh TikTok chính thức của VinUni đã cung cấp phần nào đáp án cho thắc mắc. Không những thế, nó còn khiến CĐM phải trầm trồ mà thốt lên rằng: "Thầy cô VinUni 'đỉnh chóp' thế!".

Giảng viên VinUni học trường nào? (Nguồn TikTok: vinuniversity.official)

Xuyên suốt video, có thể thấy các thầy cô được hỏi đến đều có trình độ từ bậc thạc sĩ trở lên. Đặc biệt, đa phần giảng viên đều từng có thời gian dài nghiên cứu và học tập tại các trường đại học top đầu trên thế giới.

Xuất hiện đầu tiên trong video là Giáo sư Jason Picard - giảng viên cao cấp tại Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng (CAS) của VinUni. Được biết, thầy Picard có bằng Thạc sĩ tại Đại học Cornell (trường đại học nằm trong top 16 của QS). Ngoài ra, thầy còn sở hữu bằng Tiến sĩ Lịch sử tại trường Đại học California, Berkeley (trường đại học nằm trong top 12 của QS).

Trước khi đến VinUniversity, thầy Picard từng là giảng viên Lịch sử Đông Nam Á hiện đại tại Trung tâm Việt Nam, Đại học Loyola Chicago, giảng dạy nhiều khóa học về Việt Nam và Campuchia. Thầy cũng từng là Nghiên cứu viên tại Viện Văn học Quốc gia Việt Nam (2003-2004) và Viện Lịch sử (2007-2009)...

Giáo sư Jason Picard - Giảng viên cao cấp tại CAS.

Người xuất hiện tiếp theo trong đoạn clip là Giáo sư James Collin - giảng viên Viện Khoa học và Giáo dục khai phóng, thầy đã tốt nghiệp trường Đại học St Andrews (top 104 theo QS) và sở hữu bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Đại học Edinburgh (xếp 27 thế giới theo BXH QS). Trước khi được bổ nhiệm tại VinUniversity, thầy là giảng viên triết học tại Đại học Edinburgh và Đại học Glasgow.

Thầy James làm việc trong nhiều lĩnh vực giao thoa của triết học, bao gồm nhận thức luận, siêu hình học khoa học và triết học tôn giáo. Thầy có nhiều bài nghiên cứu xuất bản trên các tạp chí uy tín.

Thầy James Collin sở hữu bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Đại học Edinburgh.

Người thứ 3 xuất hiện là một nữ giảng viên người Việt Nam - TS. Phí Thị Linh Giang - giảng viên tại Viện Quản trị Kinh doanh. Được biết, cô đã tốt nghiệp Đại học Griffith. Cô hiện sở hữu bằng Tiến sĩ về Du lịch và Đổi mới xã hội cũng tại Griffith. Theo tìm hiểu, chương trình du lịch tại Griffith có chất lượng top 1 tại Úc và top 3 trên thế giới.

Cô từng làm việc trong ban cố vấn của doanh nghiệp xã hội CBT Travel & Consulting từ năm 2014 và tham gia vào các dự án tư vấn cấp cao cho Ủy ban Châu Âu và Cơ quan Lưu trú Du lịch Australia. Trước khi gia nhập Đại học VinUni, cô từng giữ chức vụ Phó Giáo sư dự khuyết tại Đại học Aalborg, Copenhagen, Đan Mạch. Cô Linh Giang từng sống và làm việc tại 4 quốc gia trên 3 châu lục.

Cô Linh Giang từng sống và làm việc tại 4 quốc gia trên 3 châu lục.

Thầy Andy Nhu (tên thật Nhữ Đình Ngọc Anh) - giảng viên cao cấp tại Viện Khoa học và Giáo dục khai phóng, là người cuối cùng xuất hiện trong video. Thầy là giảng viên tiếng Anh (IELTS) từng đoạt giải thưởng toàn cầu, Học viên Fulbright YSEALI, nhà nghiên cứu EdTech với bằng Thạc sĩ TESOL (High Distinction) tại Đại học Monash Úc theo học bổng AAS - Chính phủ Úc. Thầy có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS, Tiếng Anh học thuật và ESP cho sinh viên công nghệ và ngôn ngữ tại các tổ chức hàng đầu ở Việt Nam và Australia.

Thầy Andy Nhu cũng là người đồng sáng lập, biên kịch và cố vấn học thuật của chương trình 8IELTS VTV, một trong những chương trình giáo dục nổi tiếng nhất trên đài truyền hình quốc gia Việt Nam. Thầy từng 2 lần là diễn giả TedX và diễn giả chính thường xuyên tại các hội nghị quốc gia và quốc tế...

Thầy Andy NhuThầy là giảng viên tiếng Anh (IELTS) từng đoạt giải thưởng toàn cầu.

Đương nhiên, ngoài các thầy cô xuất hiện trong đoạn video, các giảng viên của VinUni cũng có profile đỉnh không kém. Họ đều "xuất thân" từ nhiều trường đại học top đầu trong nước và thế giới như: Đại học Y Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Harvard, Đại học Cornell, Đại học Cambridge...

Thế mới thấy, giảng viên tại VinUni "chất" thế nào!

