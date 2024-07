Điều tra vụ “lợi dụng chức vụ, quyền hạn” tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Cơ quan chức năng ở Nghệ An đang điều tra vụ án xảy ra tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An. Ảnh: LĐO

Qua báo cáo của cơ quan chức năng Nghệ An, trong tháng 6, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trật tự.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tiếp tục được các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung giải quyết.

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm công tác tiếp dân, xử lý giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định.

Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh cũng như công tác chỉ đạo các biện pháp phòng cháy chữa cháy được quan tâm.

Đáng chú ý, trong tháng 6, lực lượng chức năng tổ chức ra quân, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, truy quét, xử lý nghiêm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó, phát hiện 188 vụ, 236 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu 3,97 kg heroin, 41,7 gam và hơn 194.000 viên ma túy tổng hợp, 3,68 kg ma túy đá.

Phát hiện, bắt giữ 9 vụ, 52 đối tượng; trong đó có 6 vụ, 49 đối tượng đánh bạc, xuất hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng; 3 vụ, 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Về tội phạm tham nhũng, chức vụ, cơ quan chức năng đã khởi tố 1 vụ với 8 bị can tội “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” xảy ra tại UBND thị xã Cửa Lò, gây thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng; phát hiện 01 vụ với 03 đối tượng “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đồng thời cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ban Quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, khởi tố, bắt tạm giam 1 Phó Chủ tịch UBND huyện và các thuộc cấp cùng doanh nghiệp, hiện bắt thêm 2 bị can.

Trong thời gian này, cơ quan chức năng cũng phát hiện 1 vụ, 3 đối tượng “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An. Hiện đang tiếp tục điều tra vụ án.

