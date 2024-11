Diện đồ kém duyên lên thảm đỏ, Hoa hậu Ý Nhi gây tranh cãi

Tối 22/11, loạt nghệ sĩ đình đám cùng đổ bộ sự kiện thời trang được tổ chức ở TP.HCM. Trên thảm đỏ, ai nấy cũng lên đồ "chặt chém", khiến không khí sự kiện trở nên rần rần. Gây chú ý hơn cả chính là màn xuất hiện của Hoa hậu Thế giới Việt Nam - Huỳnh Trần Ý Nhi.

Nàng hậu mặc chiếc đầm độc lạ với chân váy màu trắng và phần trên là áo trơn bóng ôm sát cơ thể. Phần cổ áo được thết kế che mất chiếc cổ khiến khung cơ thể của nàng hậu có phần bất cân đối. Màn lộ diện trên thảm đỏ của Ý Nhi nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Đa số cư dân mạng cho rằng chiếc đầm mà nàng hậu mặc không phù hợp với phong cách từ trước đến nay của nàng hậu. Nhiều netizen còn chê phần trên của chiếc váy thiết kế quá tạo bạo, thậm chí là hơi phản cảm để xuất hiện trên thảm đỏ.

Không phủ nhận visual Ý Nhi hôm nay khá ổn áp nhưng bao nhiêu đó không thể cứu nổi tổng thể có phần nhức mắt. Nhiều cư dân mạng còn góp ý cho người đẹp quê Bình Định phải tinh tế hơn trong việc chọn váy áo sau này. Dẫu biết Ý Nhi đang muốn mang đến hình ảnh đa dạng nhưng có rất nhiều cách để thể hiện chứ không phải bằng thiết kế quá tạo báo như ở thảm đỏ tối nay.

Clip: Hoa hậu Ý Nhi diện đồ táo bạo xuất hiện trên thảm đỏ

Netizen nhận xét visual của Ý Nhi không cứu nổi chiếc đầm kém duyên này

Về phong cách thời trang, kể từ khi đăng quang Ý Nhi chuộng những thiết kế nhẹ nhàng, kín đáo. Đôi lúc nàng hậu cũng xuất hiện trong váy áo được cắt xẻ gợi cảm nhưng chủ yếu là nhằm tôn dáng chứ không quá hở hang.

Trong thời gian du học ở Úc, Ý Nhi thường cập nhật cuộc sống hằng ngày trên trang cá nhân. Có thể thấy nàng hậu ăn mặc khá đơn giản, trẻ trung và năng động. Hình ảnh nhẹ nhàng, ngọt ngào của Ý Nhi giúp cô lấy lại được cảm tình của khán giả sau ồn ào. Thế nên việc Miss World Vietnam 2023 xuất hiện trên thảm đỏ với chiếc đầm táo bạo khiến không ít người bất ngờ.

Thời gian qua Ý Nhi nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả bởi thay đổi tích cực

Trong thời gian ở Úc, nàng hậu thường cập nhật hình ảnh nhẹ nhàng, khoe visual ngọt ngào

Cư dân mạng cho rằng Ý Nhi không cần phải quá táo bạo để gây chú ý

Ý Nhi sinh năm 2002, đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Cô là một trong những nàng hậu hiếm hoi công khai bạn trai sau khi có danh hiệu. Tuy nhiên trong 1 tháng đăng quang, Ý Nhi liên tiếp vấp phải làn sóng chỉ trích bởi những phát ngôn vụng dại. Trước những góp ý của công chúng, nàng hậu liên tục lên tiếng xin lỗi và hứa rút kinh nghiệm, sửa chữa.

Tháng 11/2023, Ý Nhi quyết định sang nước ngoài du học. Theo đó, mỹ nhân sinh năm 2002 giành được học bổng 20% chương trình học tại Trường Đại học Sydney - Úc, là chương trình đào tạo liên kết hệ 2 + 2 của Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM. Đại học Sydney là một trong các trường nằm Top đầu tại Úc và đứng trong Top 20 của thế giới, còn được biết đến là Trung tâm nghiên cứu và hợp tác nổi tiếng quốc tế.

Sau khi sang Úc, Ý Nhi dành thời gian cho học tập và có thay đổi tích cực. Vừa qua, cô được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss World sắp tới. Ý Nhi cho biết cô cảm thấy vinh dự khi được tham dự cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Thế giới lần thứ 72. Cô cũng biết ơn khi nhận được sự ủng hộ lớn từ phía khán giả.

Ý Nhi chia sẻ: "Việc được tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 72 là điều tuyệt vời. Điều này thúc hối tôi học tập và rèn luyện nhiều hơn nữa, để mọi thứ đạt được thành tích tốt nhất có thể. Ngoài những bình luận và các bài đăng công khai, tôi còn nhận được tin nhắn riêng cổ vũ từ mọi người. Công chúng đã cho tôi rất nhiều động lực để cố gắng".

Ý Nhi là nàng hậu hiếm hoi công khai bạn trai sau đăng quang

Nàng hậu sẽ đại diện nhan sắc Việt thi Miss World 2024

