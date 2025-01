Đạo chích "khoắng" hơn 60 triệu đồng của người phụ nữ bán rau

Sáng 22/1, Công an quận Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, qua công tác điều tra, Công an phường đóng trên địa bàn quận đã kịp thời bắt giữ Trần Thị Hương (SN 1975, trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, TP Huế), là đối tượng gây ra vụ trộm tài sản của một phụ nữ bán rau.

Trước đó, vào chiều 20/1, Công an phường Phú Hội (quận Thuận Hóa, TP Huế) nhận được tin báo của bà Trần Thị X. (SN 1973, trú tại đường Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu, quận Phú Xuân, TP Huế) về việc bị kẻ gian lấy trộm số tiền hơn 60 triệu đồng trong lúc bà X. bán rau.

Trần Thị Hương và tang vật vụ trộm tại cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an phường Phú Hội nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường điều tra, xác minh. Đến 21h cùng ngày, Công an phường Phú Hội xác định được đối tượng Trần Thị Hương là thủ phạm thực hiện vụ trộm nên tiến hành bắt giữ đưa về trụ sở Công an để điều tra làm rõ.

Đối tượng Trần Thị Hương khai nhận, khoảng 13h ngày 20/1, Hương điều khiển xe mô tô BKS 75AK-079.07 đến ki ốt bán rau củ của bà Trần Thị X. tại đường Trần Quang Khải, TP Huế để mua hàng.

Lúc này, Hương phát hiện chiếc xô nhựa màu đỏ của bàX. để dưới đất có nhiều tiền nên đã lén lút lấy trộm hơn 60 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Tác giả: Anh Khoa

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân