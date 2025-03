Đang ghi hình giới thiệu đặc sản địa phương, nữ MC "đứng hình" vì sự cố bất ngờ

Your browser does not support the video tag.

Nguồn: Tiktok@Cô eM Ci

Theo nội dung video, cô gái đang đứng bên đường, dường như đang quay một bản tin giới thiệu về đặc sản địa phương. Khi cô còn chưa kịp hoàn thành lời giới thiệu, hai chiếc xe máy bất ngờ va vào nhau ngay sát cô. Toàn bộ sự việc được máy quay ghi lại một cách chân thực. Dù giật mình trước tình huống bất ngờ, cô gái vẫn nhanh chóng né tránh, không bị ảnh hưởng, và may mắn là không có hậu quả nghiêm trọng nào xảy ra.

Sau khi đoạn video được đăng tải, cộng đồng mạng đã để lại rất nhiều bình luận với những ý kiến khác nhau:

"May mà không ai bị thương nghiêm trọng, nhìn cô gái giật mình mà cũng thấy thương!”

"Chạy xe ngoài đường cần phải cẩn thận hơn, chỉ một giây mất tập trung là có thể xảy ra tai nạn rồi.”

Cùng với đó, cũng có những bình luận nhắc nhở người ghi hình không nên đứng sát phần lòng đường để đảm bảo an toàn cho bản thân trước các tình huống giao thông có thể bất ngờ xảy ra trên đường:

“Nhưng cũng không nên đứng sát lòng đường như vậy để ghi hình đâu, dễ gặp nạn lắm.” - một bình luận chia sẻ.

Hiện tại, video vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn và tiếp tục lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn