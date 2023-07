Dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản

Pháp luật

Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Vũ Thị Vân (SN 1984, trú tại ở xã Hoà Phong, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) về hành vi “Cướp tài sản”. Vân là bị can thứ 4 trong vụ án bị nêu trên.