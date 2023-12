Đảm bảo tuyệt đối an toàn phục vụ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Trên khoảng sân rộng của trụ sở Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội vào chiều 11/12, Trung tá Nguyễn Đăng Tiến, Đội trưởng của đơn vị đang quán triệt tới CBCS những thông tin mới về phương án đón, dẫn đoàn xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân cùng các quan chức nước bạn từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài về trung tâm thành phố.

Không chỉ riêng Đội Tuần tra dẫn đoàn, 100% chỉ huy, CBCS, phương tiện, trang thiết bị công cụ làm nhiệm vụ của tất cả các đơn vị trực thuộc Phòng CSGT đều được Ban lãnh đạo phòng huy động tối đa, sẵn sàng thực hiện tất cả những yêu cầu công tác, bảo đảm tuyệt đối an toàn những hoạt động đón, dẫn, giữ gìn trật tự ATGT phục vụ sự kiện đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Trên cơ sở những thông tin và kế hoạch sơ bộ về lịch trình di chuyển của đoàn đại biểu được thông báo, Phòng CSGT đã xây dựng chặt chẽ phương án đón dẫn đoàn đại biểu ở cấp độ cao nhất dành cho nguyên thủ nước ngoài khi đến thăm, làm việc tại Việt Nam. Phương án này đã được Ban lãnh đạo Phòng CSGT liên tục bồi đắp, gửi Công an TP Hà Nội xét duyệt nhằm đối khớp với phương án, kế hoạch chung trong suốt quãng thời gian diễn ra sự kiện.

Phòng CSGT triển khai thực tập phương án đón, dẫn đoàn.



“Do yêu cầu về công tác đối ngoại, đơn vị liên tục cập nhật những thông tin mới về hoạt động của đoàn đại biểu để kịp thời bổ sung, điều chỉnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động đón, dẫn, đi lại giữa các địa điểm”- Trung tá Nguyễn Đăng Tiến thông tin.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết: Là một trong những đơn vị đặc biệt của Phòng CSGT, Đội Tuần tra dẫn đoàn có bề dày thành tích và kinh nghiệm đảm trách nhiệm vụ đón, dẫn các đoàn đại biểu, nguyên thủ các nước khi sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Từng CBCS trong đơn vị đều được tuyển lựa kỹ càng để tham gia làm nhiệm vụ đặc biệt này. Không chỉ là kỹ năng chỉ huy, điều khiển phương tiện đón, dẫn luôn được đặt ra ở yêu cầu cao nhất, mà còn là ý thức chính trị vững vàng, khả năng xử lý linh hoạt với các tình huống mang tính chất ngoại giao nhằm phục vụ cho hoạt động đối ngoại chung, cũng được chỉ huy và CBCS thấm nhuần, thực hiện hiệu quả.

Trước thời điểm sự kiện diễn ra vài ngày, phương án tổng duyệt về đón, dẫn đoàn cũng như đảm bảo ATGT trên toàn thành phố… đã được Phòng CSGT phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai, thực hiện nhuần nhuyễn. Chi tiết thông báo phân luồng phương tiện từ các tỉnh, thành phố lân cận xung quanh Hà Nội và một số tuyến phố trong nội đô cũng đã được Phòng CSGT tuyên truyền rộng khắp, góp phần hỗ trợ cho lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Từ phương án chung của Công an TP Hà Nội ban hành, cũng như kế hoạch của Phòng CSGT, các đội CSGT quản lý địa bàn cũng ứng trực 100% quân số và huy động tối đa phương tiện để thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6, Phòng CSGT cho biết: Toàn bộ những tuyến đường nằm trong cung đường đón, dẫn đoàn đại biểu di chuyển thuộc địa bàn Đội CSGT số 6 quản lý đều đã được đơn vị phối hợp với Công an các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm cùng Đội Tuần tra dẫn đoàn triển khai lực lượng bảo vệ, phân luồng.

Hay như Trung tá Tạ Ngọc Khánh, Đội CSGT số 15 cho biết, từ khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, các tuyến đường di chuyển của đoàn đại biểu ở địa bàn huyện Đông Anh, Sóc Sơn…vào trung tâm TP Hà Nội sẽ được đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở và Đội CSGT số 2, số 5, số 6… thực hiện hiệu quả phương án đón, dẫn, bảo vệ ATGT.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin: Cùng với việc đảm bảo tuyệt đối ATGT, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội còn chỉ đạo Công an các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm những phương án, kế hoạch về bảo vệ an ninh, an toàn phục vụ đoàn đại biểu. Công an TP Hà Nội cũng tham mưu cho UBND TP chỉ đạo UBND các cấp, sở, ban, ngành của TP làm tốt công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị, tuyên truyền đến người dân về sự kiện, tham gia hiệu quả cùng với lực lượng chức năng đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng trên.

Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đó là, không để xảy ra bất cứ sai sót nào dù là nhỏ nhất, phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, thành công phục vụ sự kiện, qua đó còn góp phần lan tỏa, nâng cao hình ảnh đẹp, thân thiện, hiếu khách của nhân dân Việt Nam trong mắt du khách, bạn bè quốc tế.

Thông tin với PV, Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, có một số hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nằm trong sự kiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân sang thăm Việt Nam. Công an 18 phường trên địa bàn cùng với các đội nghiệp vụ đã phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, huy động lực lượng đảm bảo đường phố phong quang, sạch đẹp, giữ gìn văn minh, trật tự đô thị sẵn sàng chào đón đoàn khách quý.



Tác giả: Hoàng Phong - Nguyễn Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn