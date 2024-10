Đại gia Việt chi tiền tỷ lo hậu sự (Kỳ 4): Lăng mộ xây từ 20.000 viên đá "quý", giá 4 tỷ đồng

Theo VTC News, giống như lăng mộ của cụ V, ở nghĩa địa làng An Bằng rất hiếm những ngôi mộ có kích cỡ nhỏ mà hầu hết đều được xây dựng to lớn, cầu kỳ hệt lăng mộ vua chúa và thường mộ xây sau thường to và hoành tráng hơn mộ xây trước.