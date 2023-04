Đã thanh tra tất cả gói thầu của AIC tại Nghệ An

Toàn cảnh buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý 1-2023 của UBND tỉnh Nghệ An - Ảnh: D.HÒA

Ông Tô Hiền Đệ - phó chánh thanh tra tỉnh Nghệ An - cho biết thông tin trên tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng quý 1 năm 2023 và giao ban báo chí tháng 4-2023 do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức ngày 7-4.

Ông Đệ cho hay trước đó UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo thanh tra, rà soát tất cả các gói thầu liên quan các dự án Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm chủ tịch hội đồng quản trị.

Theo ông Đệ, việc thanh tra xuất phát từ chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra trung ương. Tại Nghệ An, ngày 21-9-2022, đoàn thanh tra được thành lập do một phó chánh thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn.

"Đến nay, thanh tra tỉnh đã có báo cáo trực tiếp chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 30-3-2023. Tuy nhiên, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu làm rõ thêm một số nội dung. Đây mới chỉ là báo cáo dự thảo, chúng tôi sẽ thông tin khi có báo cáo chính thức", ông Đệ nói.

Hiện thanh tra tỉnh Nghệ An tiếp tục làm việc với một số tập thể, cá nhân, trong đó có những người đã về hưu để làm rõ thêm các vấn đề liên quan.

Dự kiến trong tuần tới, Thanh tra tỉnh Nghệ An sẽ báo cáo chủ tịch UBND tỉnh này về kết quả thanh tra sau khi đã bổ sung, làm rõ.

Giải ngân vốn đầu tư công chậm Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Trường - phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An - cho biết trong quý 1-2023, kết quả giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp (đến ngày 30-3 mới đạt 7,01%). Riêng khối địa phương còn có 4/21 địa phương chưa thực hiện giải ngân. Có 437 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký thành lập 2.718 tỉ đồng. Có 319 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Tác giả: Trà Phương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ