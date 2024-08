Cựu tuyển thủ Huy Hùng: Đằng sau cái gật đầu gây tranh cãi

Huy Hùng rời Thể Công Viettel để gia nhập đội hạng Nhất PVF CAND

Hai mùa giải khoác áo Thể Công Viettel, Nguyễn Huy Hùng chỉ có vẻn vẹn 4 trận đá chính (217 phút thi đấu), không có bàn thắng nào. Với cầu thủ tên tuổi như Huy Hùng, những con số này mang đến nỗi buồn. Sẽ càng khó hài lòng bởi nó cũng bằng những con số khi anh khoác áo SHB.ĐN trước khi đầu quân cho đội bóng ngành Viễn thông. Đẳng cấp của Huy Hùng đã được thẩm định. Tên tuổi của anh gắn với những thành công cùng Olympic Việt Nam tại ASIAD 2014 dưới thời HLV Toshiya Miura, trải qua triều đại Nguyễn Hữu Thắng và đặc biệt là ông Park Hang Seo. Trong đó, Huy Hùng để lại khá nhiều dấu giày trong chức vô địch AFF Cup 2018 cùng ĐT Việt Nam.

HLV Miura mê mẩn Huy Hùng và từng gọi vui cậu học trò là “Sergio Busquets Việt Nam”. Thực tế, có một giai đoạn Huy Hùng trở thành tiền vệ trụ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1992 có lối chơi toàn diện, có thể thu hồi bóng lẫn phát động tấn công rất thông minh. Ở vị trí “mỏ neo”, Huy Hùng luôn mang đến cho đồng đội cảm giác an toàn và đó là lý do tại sao anh luôn có mặt trong đội hình xuất phát. Tiếc rằng, kể từ khi chuyển đến SHB.ĐN, Huy Hùng đã gặp phải sự cạnh tranh từ các ngoại binh. Và anh cũng nhạt phai ở Thể Công Viettel do không tìm được chỗ đứng.

Thực tế, xu hướng chiến thuật của V.League đã có những đổi thay. Chẳng hạn ở Thể Công Viettel, các tiền vệ trung tâm không chỉ phòng ngự đơn thuần mà họ được yêu cầu có mặt ở mọi điểm nóng. Đó là lý do tại sao Jaha, Đức Chiến… được sử dụng chứ không phải một cầu thủ không có trạng thái thể lực tốt như Huy Hùng. Nói vậy để thấy, có đến một đội bóng nào đó tại V.League, tiền vệ 32 tuổi này cũng sẽ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí. Đây có lẽ là nguyên nhân lớn nhất khiến Huy Hùng từ chối một vài lời đề nghị của các CLB V.League để gia nhập PVF CAND.

Huy Hùng từng có những đóng góp lớn cho ĐTQG

Nhiều người cho rằng, đấy là bước lùi trong sự nghiệp của Huy Hùng khi anh chỉ chơi cho một đội hạng Nhất. Thực ra, đấy là quyết định đúng đắn hơn là sai lầm. Đơn giản với Huy Hùng lúc này, môi trường chơi bóng mới quan trọng nhất. Cần phải nhớ rằng, PVF CAND đã trở thành gương mặt thân quen trong cuộc đua tấm vé dự V.League vài năm qua. Đội hình của PVF CAND có sự góp mặt của rất nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam như Thanh Nhàn, Đức Phú, Công Đến, Nhật Nam… Mới nhất, PVF CAND còn mang về 2 cầu thủ Việt kiều là Martin Lo và Ryan Ha.

Rõ ràng, PFV CAND cần một cầu thủ có nhiều kinh nghiệm và đẳng cấp như Huy Hùng. Ở chiều ngược lại, tiền vệ 32 tuổi này cũng cần một bến đậu phù hợp với năng lực thực tế. Việc thi đấu tại giải hạng Nhất sẽ trở thành cơ hội để Huy Hùng tìm lại chính mình và anh có thể chơi với khả năng tốt nhất. Đương nhiên, có một điều quan trọng hơn tất cả, Huy Hùng không còn muốn đi loanh quanh, bởi gia đình nhỏ của anh vừa đón thêm một thành viên mới.

Vài nét về Nguyễn Huy Hùng Sinh năm 1992, tại Hà Nội Cao 1m74, nặng 69 kg CÁC CLB ĐÃ QUA 2012-2013: CLB Hà Nội 2014-2020: Quảng Nam 2021-2022: SHB Đà Nẵng 2023-2023/24: Thể Công Viettel 2024/25: PVF CAND Thành Tích - Vô địch V.League 2017 cùng Quảng Nam - 2014: Cùng Olympic Việt Nam lọt vào vòng 1/8 Asian Games - Bán kết AFF Cup 2016 - Vô địch AFF Cup 2018 - 2015: HCĐ SEA Games 28

Tác giả: Đức Nguyễn

