Cứu nạn khẩn cấp thuyền lật nghiêng trôi qua chân cầu Long Biên

Trưa ngày 10-9, trực tiếp Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã có mặt trực tiếp trên cầu Chương Dương chỉ huy cứu hộ, cứu nạn một tàu thuyền phát hiện lật nghiêng phát hiện trên sông Hồng.

Theo đó, khoảng 10h30 cùng ngày (10-9) nhận được tin báo, có một thuyền (chưa xác định số hiệu) lật nghiêng trôi qua chân cầu Long Biên, Phòng Cảnh sát giao thông đã yêu cầu Đội Cảnh sát giao thông đường thuỷ số 1 xác minh thông tin và xử lý.

Lực lượng cứu hộ đang làm nhiệm vụ

Ngay khi nắm bắt thông tin, chiếc tàu mắc kẹt tại khu vực bãi giữa sông Hồng, đoạn giữa cầu Long Biên và Chương Dương, Đại tá Trần Đình Nghĩa đã trực tiếp chỉ huy việc cứu nạn cứu hộ. Đội Cảnh sát giao thông đường thuỷ số 1 cùng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) đã nhanh chóng tổ chức phương tiện có mặt tại khu vực phát hiện tàu thuyền gặp nạn.

Qua xác minh ban đầu, phương tiện có số đăng ký NĐ-3928, trên phương tiện có 3 người T.N.Đ - người điều khiển phương tiện (sinh năm 1987); T.A.D (sinh năm 1985) và H.V.C (sinh năm 1970 cùng trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định).

Theo đó, khoảng 04h30 ngày 10-9, phương tiện chở cát đi xuôi dòng sông Hồng, khi đến địa phận phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, do mực nước sông Hồng cao, sóng to nên anh D đã neo đậu phương tiện vào bờ phải sông Hồng thuộc địa phận phường Ngọc Lâm, quận Long Biên.

Tuy nhiên do thời tiết sóng to, gió lớn nên phương tiện bị va đập vào đá ngầm, nước tràn vào khoang dẫn đến tàu bị chìm, cả 03 thuyền viên đã kịp thời nhảy khỏi tàu bơi vào bờ an toàn.

Đội Cảnh sát giao thông đường thuỷ số 2 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý vụ việc. Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, hiện nay mực nước sông đang lên trên 9,5m. thành phố Hà Nội đã ban bố mức độ báo động 1, khuyến cáo người dân cần rất cẩn trọng bởi mực nước đến nay vẫn đang lên. Tuyệt đối không quay trở lại nhà ở để cứu vớt đồ đạc, tránh xảy ra tình huống đáng tiếc.

Phòng Cảnh sát giao thông đã yêu cầu tăng cường tuần tran kiểm soát, nắm tình hình lũ, kịp thời ứng phó, hỗ trợ người dân, đặc biệt ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản nhân dân...

Tác giả: Sơn Dương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn