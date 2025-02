“Cú hích” từ hạ tầng nâng tầm kinh tế biển Nghệ An

Cảng nước sâu Cửa Lò đang trở thành tâm điểm chú ý với tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực logistics của vùng Bắc Trung Bộ.



Theo đó, Nghệ An đề ra mục tiêu đến năm 2030, kinh tế của vùng ven biển chiếm khoảng 57 - 60% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và bình quân tốc độ tăng trưởng vùng ven biển đạt khoảng 12,5 - 13,5%/năm.

Bước đột phá từ hạ tầng

Sở hữu 82 km chiều dài bờ biển và diện tích vùng biển lên tới 761.000 km2 cùng 6 cửa lạch lớn nhỏ, với tổng trữ lượng hải sản khoảng 80.000 tấn và nhiều bãi biển đẹp, Nghệ An có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế biển. Bên cạnh đó, biển và vùng ven biển của tỉnh lại nằm ở vị trí trung tâm của các tuyến giao thương quốc tế và liên vùng, trên tuyến trục Bắc - Nam và Đông - Tây của miền Trung. Bờ biển phẳng có nhiều bãi tắm đẹp, thuận lợi cho phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng.

Do vậy, việc đầu tư nâng cấp hạ tầng, từ giao thông cho đến cảng biển chính là yêu cầu cấp thiết được chính quyền tỉnh Nghệ An đặt ra để tập trung thực hiện. Dự án đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) là một trong những điểm nhấn quan trọng được kỳ vọng đưa kinh tế biển Nghệ An phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong thời gian tới. Dự án có tổng chiều dài 59,91 km, với mức đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng và dự kiến sẽ hoàn thành bàn giao trong tháng 9/2025.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án các công trình giao thông Nghệ An thông tin, dự án đường ven biển là một trong những công trình trọng điểm, sử dụng nguồn vốn đầu tư trung hạn. Khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh, giảm tải cho các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn. Đặc biệt, công trình sẽ kết nối liền mạch với tuyến đường ven biển ở khu vực Bắc Trung Bộ, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của địa phương.

Ngoài công trình trọng điểm trên, thời gian qua, Nghệ An cũng đã bố trí kế hoạch tập trung đầu tư các dự án động lực phát triển vùng kinh tế biển như các dự án đầu tư phát triển hạ tầng ven biển thuộc địa bàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An với số vốn đầu tư lên đến 1.050 tỷ đồng, dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò 465 tỷ đồng, dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh hơn 300 tỷ đồng,…

Điểm đáng lưu ý, việc quy hoạch và xây dựng hệ thống cảng biển có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, kinh tế biển nói riêng. Do vậy, tỉnh đã rất nỗ lực kêu gọi các nhà đầu tư phát triển một loạt bến cảng tại Cửa Lò và Nghi Thiết. Trong đó, có hệ thống cảng Vissai và cảng xăng dầu DKC đón tàu chuyên dùng 50.000 – 70.000 tấn phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn.

Hướng tới tỉnh mạnh về biển

Ở góc độ là nhà đầu tư du lịch biển, Tiến sỹ Trần Quốc Lâm – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Song Ngữ Sơn đánh giá: Việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng để phát triển kinh tế biển là cần thiết đối với tỉnh Nghệ An nhằm khai thác hợp lý, có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh mà biển mang lại, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần tạo sự đa dạng về sản phẩm, dịch vụ du lịch cũng như tạo điểm nhấn để du khách đến với nơi đây.

Còn trên lĩnh vực xuất nhập khẩu, ông Phạm Bá Cương – Trưởng phòng Logistics Công ty CP Vilaconic cho hay: Hệ thống cơ sở hạ tầng cảng biển và vùng ven biển được xem là lợi thế vượt trội của tỉnh Nghệ An. Nếu như được đầu tư đồng bộ, hiện đại hơn nữa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, có sức cạnh tranh với các đơn vị khác trong và ngoài nước. Điều này đồng nghĩa với việc góp phần gia tăng lượng hàng hoá xuất nhập khẩu, tạo nguồn thu ngân sách lớn cho địa phương.

Nhờ chuyển biến về hạ tầng, năm 2024 vừa qua đã ghi nhận bước tiến vượt bậc trong hoạt động xuất khẩu của tỉnh Nghệ An khi các doanh nghiệp trong tỉnh đã đưa hàng hóa tới 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo ông Phạm Văn Hoá – Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An cho biết: Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2024 toàn tỉnh đạt hơn 3,9 tỷ USD, tăng 25,8% so với năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên 3,2 tỷ USD, tăng 31,57% so với năm 2023 và vượt 16,9% kế hoạch năm.

Theo quy hoạch tổng thể tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 xác định, phương hướng là sẽ tập trung phát triển hiệu quả, bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, hệ sinh thái biển. Đồng thời, hành lang kinh tế ven biển, gắn với trục Quốc lộ 1, đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đường ven biển, đường sắt quốc gia và đường biển sẽ phát triển đô thị, công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ tổng hợp và các ngành kinh tế biển.

Nghệ An cũng đặt ra chỉ tiêu đến năm 2030, kinh tế của vùng ven biển sẽ chiếm khoảng 57 – 60% tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm bình quân của vùng ven biển giai đoạn 2021 – 2030 khoảng 12,5 – 13,5%/năm. Đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp kinh tế ngành du lịch vùng ven biển chiếm hơn 50% và đến năm 2030 sẽ chiếm hơn 75% kinh tế ngành du lịch toàn tỉnh.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn