Cụ bà 78 tuổi bị 'bò điên' húc văng, té chấn thương nặng

Ngày 1/3, lãnh đạo UBND xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TPHCM xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc con bò húc cụ bà bị thương. Nạn nhân là bà H., 78 tuổi, quê Tây Ninh.

Theo đó, khoảng 14 giờ 45 ngày 28/2, bà H. đi bộ từ căn nhà trên tỉnh lộ 7 để băng qua đường. Lúc này, 1 con bò chạy từ hẻm số 9 lao ra đường rồi bất ngờ húc bà H.

Your browser does not support the video tag.

Cú húc mạnh khiến bà H. té ngã, đập đầu xuống đường, bất tỉnh. Trước khi húc bà H., con bò này xông vào nhà của vợ chồng anh L.H.N. (36 tuổi).

Phát hiện con bò vào nhà, anh N. đã đuổi ra ngoài thì con bò húc chiếc võng làm bé trai 7 tháng tuổi (con của vợ chồng anh N.) đang ngủ trên võng rơi xuống nền nhà.

Người dân sau đó đã đưa bà H. vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Khu vực bà H. bị "bò điên" húc văng.

Một số người dân cho biết, con bò trên là của một gia đình ngụ trên đường hẻm 9 vừa mới mua và bị tuột dây thừng nên chạy ngoài đường gây ra vụ việc.

Lãnh đạo UBND xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi cho biết, sau khi xảy ra sự việc, bước đầu các bên liên quan tự thương lượng bồi thường, giải quyết.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương giải quyết.

Tác giả: Bùi Tư

Nguồn tin: congan.com.vn