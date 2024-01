Công ty vận hành chuỗi trung tâm thương mại của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lãi kỷ lục

Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE), một doanh nghiệp vận hành các trung tâm thương mại và cho thuê mặt bằng bán lẻ trong hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và kết quả kinh doanh cả năm 2023.

Theo công bố, tổng doanh thu thuần hợp nhất quý 4 đạt 2.343 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước nhờ ghi nhận doanh thu bàn giao bất động sản và doanh thu khác, trong khi hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại (TTTM) duy trì sự ổn định.

Trong quý 4, Vincom Retail đã hoàn tất bàn giao 54 căn nhà phố thương mại tại dự án Quảng Trị và các dự án khác cho khách hàng với doanh thu 267 tỷ đồng, tăng 75,9% so với cùng kỳ năm trước và doanh thu khác tăng hơn 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận tăng mạnh hơn doanh thu bởi trong kỳ, lãi tiền gửi của VRE đạt 342,6 tỷ đồng (tăng 70,5%) và biên lợi nhuận gộp doanh nghiệp tăng nhẹ từ 51,7% vào quý IV/2022 lên 54,1% vào quý IV/2023. Với kết quả này, Vincom Retail ghi nhận 1.067 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý 4, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Vincom Retail ghi nhận lãi kỷ lục trong năm 2023

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần của Vincom Retail đạt 9.791 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.409 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 33% và 58,8% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của VRE.

Trong năm 2023, Vincom Retail đặt ra kế hoạch doanh thu 10.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.680 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành 95% chỉ tiêu doanh thu và 94,2% chỉ tiêu lợi nhuận.

Vincom Retail hiện sở hữu 83 TTTM tọa lạc tại các vị trí trung tâm trên khắp 44 tỉnh thành của Việt Nam. Năm qua, công ty đã đưa 11 thương hiệu quốc tế lớn lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam như Lush, ADLV, Wulao... và 10 cửa hàng flagship với các mô hình khác biệt, độc đáo tại các TTTM Vincom như Nike Live, Pizza 4P's Premium, Aldo, Swarovski.

Vincom Retail cho biết, trong năm qua công ty đã lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tại 54 TTTM đã giúp tiết kiệm 12,2 tỉ đồng và giảm thiểu khoảng 12 nghìn tấn CO2 thải ra môi trường mỗi năm. Vincom Retail đã tiến hành phân loại rác tại nguồn, kêu gọi các gian hàng trong TTTM đồng hành tham gia với kết quả 50 tấn rác tái chế mỗi năm từ sáng kiến này.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của VRE là 47.654 tỷ đồng, tăng 4.953 tỷ đồng so với ngày đầu năm. Trong đó, tài sản bất động sản đầu tư là 25.180 tỷ đồng (chiếm 52,8%), đây chủ yếu là các trung tâm thương mại do VRE và các công ty con sở hữu, vận hành.

Tài sản tiền và tương đương tiền giảm gần 3.000 tỷ sau 1 năm. VRE tăng cường hợp tác đầu tư với công ty mẹ là Tập đoàn Vingroup (VIC), số vốn lên tới hơn 10.346 tỷ đồng (tăng hơn 6.561 tỷ đồng). Theo thuyết minh, đây là khoản tiền hợp tác đầu tư và kinh doanh cấu phần trung tâm thương mại của một số dự án bất động sản.

VRE hiện có vốn chủ sở hữu 37.826,8 tỷ đồng, doanh nghiệp cũng đang có 16.475,8 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. Nợ phải trả là 4.473 tỷ đồng, trong đó, nợ vay chiếm 88%. Năm 2024, Vincom Retail dự kiến sẽ khai trương thêm 6 TTTM với tổng diện tích mặt sàn bán lẻ khoảng 160.000 m2, giữ vững vị thế là nhà phát triển bất động sản bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

Trước đó, Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEF), một công ty con của Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng đã ghi nhận lãi sau thuế kỷ lục đạt gần 435 tỷ đồng. Mức lãi này tăng gần 115 tỷ đồng (tăng gần 36%) so với cùng kỳ năm 2022 nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh đạt hơn 564 tỷ đồng trong cả năm 2023. Công ty con của Vingroup hiện có quy mô tổng tài sản vượt 9.800 tỷ đồng, tăng thêm 12% so với đầu năm.

Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn