Công ty TNHH Phú Nguyên Hải thông báo tuyển dụng

1. Nhân viên bán hàng:

- Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT trở lên; có kinh nghiệm, giao tiếp tốt, ngoại hình cân đối, ưa nhìn; độ tuổi từ 22 - 35 tuổi.

- Địa điểm làm việc: Cửa hàng vàng bạc Phú Nguyên Hải, số 79-81 Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Kế toán cửa hàng vàng bạc:

- Yêu cầu: Có bằng Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Tài chính - Kế toán; có kinh nghiệm, giao tiếp tốt.

- Địa điểm làm việc: Cửa hàng vàng bạc Phú Nguyên Hải, số 79-81 Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Kế toán tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe:

- Yêu cầu: Có bằng Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Tài chính - Kế toán; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và sát hạch lái xe.

- Địa điểm làm việc: Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Sông Lam, xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên (xã Hưng Tây cũ), tỉnh Nghệ An.

4. Giáo viên dạy thực hành lái xe:

- Yêu cầu: Có giấy phép lái xe hạng tương ứng và chứng chỉ giáo viên dạy thực hành lái xe theo quy định.

- Địa điểm làm việc: Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Sông Lam, xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên (xã Hưng Tây cũ), tỉnh Nghệ An.

5. Các cá nhân có nhu cầu trở thành giáo viên dạy thực hành lái xe:

- Yêu cầu: Có giấy phép lái xe hạng tương ứng; Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề trở lên. Nộp hồ sơ đủ điều kiện sẽ bố trí học các lớp để được cấp chứng chỉ giáo viên dạy thực hành lái xe theo quy định.

- Địa điểm làm việc: Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Sông Lam, xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên (xã Hưng Tây cũ), tỉnh Nghệ An.

6. Lao công:

- Yêu cầu: Có sức khỏe tốt, độ tuổi từ 25 - 55 tuổi.

- Địa điểm làm việc: Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Sông Lam, xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên (xã Hưng Tây cũ), tỉnh Nghệ An.

7. Lái xe; Lái máy đào; Thợ máy; Thợ điện công nghiệp

- Yêu cầu: Có tay nghề, kinh nghiệm trong lĩnh vực tương ứng.

- Địa điểm làm việc: Mỏ đá Phúc Điền, xã Hưng Nguyên (xã Hưng Tây cũ), tỉnh Nghệ An.

* Công việc cụ thể:

Sẽ được trao đổi và thỏa thuận trực tiếp trong quá trình phỏng vấn, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, phù hợp quy định của pháp luật lao động.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

*Quyền lợi:

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ổn định lâu dài.

Hưởng lương, phụ cấp, thưởng theo kết quả công việc; có chỗ ăn, ở tại nơi làm việc.

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ, Tết theo quy định.

Hưởng các chính sách ưu đãi theo quy chế của Công ty.

* Hồ sơ dự tuyển gồm:

Đơn xin việc; Sơ yếu lý lịch; Bản sao giấy khai sinh; CCCD; Sổ hộ khẩu.

Phiếu khám sức khỏe, các văn bằng – chứng chỉ liên quan (nếu có).

Địa chỉ liên hệ: Công ty TNHH Phú Nguyên Hải, số 5 đường Nguyễn Trãi - phường Vinh Hưng - tỉnh Nghệ An ĐT: 090. 3232. 689 (chị Hoa) - 02383. 959595

Nguồn tin: Đơn vị cung cấp