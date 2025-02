Công an xã vào bản vận động học sinh đến trường sau Tết

Sau Tết Nguyên đán, tình trạng học sinh nghỉ học vẫn thường xảy ra tại các trường ở những huyện miền núi Nghệ An. Tại trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Lượng Minh (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An), có tổng số học sinh là 525 em. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ Tết, 50 em học sinh chủ yếu lớp 4 và lớp 5 vắng học. Qua tìm hiểu được biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều em có tư tưởng nghỉ học để ở nhà phụ giúp bố mẹ, trong khi đó bố mẹ lại thiếu quan tâm đến việc học hành của con.

Trưởng Công an xã Lượng Minh vào bản nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, vận động học sinh đi học trở lại sau Tết.

Trước tình hình này, Công an xã Lượng Minh cùng với thầy, cô giáo nhà trường đã vượt đèo, lội suối, vào từng thôn, bản, đến tận nhà thăm Tết học trò, gia đình của các em và nắm bắt tâm tư nguyện vọng, động viên các em trở lại trường theo đúng thời gian đã quy định.

Kiên trì thuyết phục và vận động, nhiều em học sinh đã quay trở lại trường, tiếp tục hành trình đi tìm con chữ.

Thượng úy Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Công an xã Lượng Minh cho biết, tại bản Chẳm Puông có đến 5 học sinh nghỉ học. Đây là bản nằm cách trung tâm xã 17 km, đường vào bản lắm gian nan. Bà con chủ yếu là người dân tộc Khơ Mú, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Sau một buổi vận động, 5 học sinh có nguy cơ bỏ học đã quay lại lớp.

Với sự kiên trì, đầy trách nhiệm của lực lượng Công an xã và các thầy, cô giáo đã làm thay đổi nhận thức của phụ huynh và học sinh miền núi. Đến nay, 50 em trường PTDTBT Tiểu học Lượng Minh đã quay trở lại trường học để tiếp tục hành trình đi tìm con chữ.

Tác giả: Phan Tuyết

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân