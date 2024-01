Công an tỉnh Nghệ An khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc

Trong tỉnh

Tại lễ trao thưởng, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng Công an các đơn vị, địa phương khi liên tiếp lập nhiều chiến công xuất sắc trong 15 ngày đầu ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.