Cô gái phóng sinh cá ngoài biển khơi và cái kết khiến dân tình bàn luận rôm rả

Theo đó, cô gái và một người bạn đứng trên tàu đang di chuyển giữa biển khơi. Lúc này, trên tay cô gái đang cầm một chú cá còn sống với ý định thả chú cá xuống biển để phóng sinh.

Your browser does not support the video tag.

(Video: Cô gái phóng sinh cá ra ngoài biển khơi và cái kết. Nguồn: Anh Subber)

Tuy nhiên, ngay khi cô gái thả chú cá xuống biển... cũng là lúc chú cá này nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Hóa ra, cô gái phóng sinh sai cách khiến chú cá chết ngay tức khắc ngay khi vừa đáp xuống mặt biển.

Khoảnh khắc này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người phải bật cười trước màn phóng sinh "có một không hai" này của cô gái. Nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:

"Chú cá mà biết nói thì chú cá sẽ nói: Thôi thà nấu tui luôn đi chớ phóng sinh làm gì cho mang tiếng ra"

"Rồi là phóng sinh hay sát sinh vậy cô gái ơi?"

"Thả về dưới biển, chấn thương sọ não quên mất mình là cá luôn rồi"

"Tình trạng thả cá ngày ông công ông táo mấy năm trước và năm nay như vậy đây"

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn