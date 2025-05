Cô dâu Cà Mau nhận hồi môn 25 cây vàng, 100 con chồn hương giá 1 tỷ

Your browser does not support the video tag.

Cô dâu miền Tây nhận của hồi môn 'khủng', độc lạ ở đám cưới Bên cạnh 100 con chồn hương giá 1 tỷ đồng, Thảo Linh còn được bố mẹ tặng thêm 25 cây vàng, 500 triệu đồng tiền mặt, cổ phần nuôi hàu trị giá 300 triệu đồng, bất động sản...

Ngày 25/5, đám cưới của Nhật Huy (sinh năm 2000) và Thảo Linh (sinh năm 2003) tại tỉnh Cà Mau thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi cô dâu được trao tặng của hồi môn gồm 100 con chồn hương, với tổng giá trị ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, gia đình cô dâu còn trao tặng thêm 25 cây vàng, 500 triệu đồng tiền mặt, cổ phần nuôi hàu trị giá 300 triệu đồng, bất động sản và nhiều tài sản giá trị khác.

Không chỉ gây chú ý bởi món hồi môn “độc lạ”, đám cưới còn thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận bởi ngoại hình xinh xắn, trong trẻo của cô dâu.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thảo Linh cho biết cô khá bất ngờ khi câu chuyện của gia đình nhận được sự quan tâm rộng rãi từ cộng đồng mạng.

Theo Linh, món quà đặc biệt gồm 100 con chồn hương là sự chuẩn bị mang tính định hướng nghề nghiệp từ ba mẹ dành cho hai vợ chồng.

“Ba mẹ muốn vợ chồng tôi có hướng đi vững chắc trong tương lai, dựa trên nghề nuôi chồn mà gia đình đã gây dựng từ lâu. Đây cũng là cách để ba mẹ trao lại kinh nghiệm, truyền thống làm ăn cho thế hệ tiếp theo”, Linh nói thêm.

Thảo Linh và Nhật Huy nhanh chóng nảy sinh tình cảm sau lần đầu gặp gỡ.

Đối với Thảo Linh, điều xúc động nhất trong ngày cưới không nằm ở giá trị vật chất, mà là khoảnh khắc mẹ nhắc đến những món trang sức được tích góp từ khi cô mới chào đời.

Ba mẹ Linh lo sợ rằng khi về già có thể quên mất tên con, nên ngay từ khi cô chào đời, họ đã bắt đầu tiết kiệm từng chút một để mua những món trang sức nhỏ như dây chuyền, lắc tay, được khắc tên và tuổi của con gái.

Những món đồ này không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm mà còn được gìn giữ để truyền lại cho thế hệ sau như một cách nhắn nhủ về lối sống tiết kiệm.

Nói về mối nhân duyên của mình, Thảo Linh cho biết ba mẹ rất thương con gái và trước đây từng từ chối nhiều lời ngỏ ý kết thông gia. Tuy nhiên, khi tình cờ gặp Nhật Huy trong một dịp đi dự tiệc tại nhà trai, ba mẹ cô đã ấn tượng bởi tính cách hiền lành, chân thành và đàng hoàng của chàng trai.

Sau lần gặp đó, ba mẹ Linh âm thầm ủng hộ mối quan hệ giữa hai con. Linh và Huy cũng nảy sinh tình cảm nhanh chóng sau lần đầu gặp gỡ.

Sau đám cưới, đôi vợ chồng trẻ dự định dành thời gian đi du lịch trước khi quay trở lại với công việc. Về lâu dài, cả hai đồng lòng cùng nhau xây dựng một tổ ấm vững vàng, đáp lại sự tin yêu và kỳ vọng của hai bên gia đình.

Thảo Linh và Nhật Huy đồng lòng xây dựng tổ ấm hạnh phúc để đáp lại tình yêu thương của bố mẹ hai bên.

Tác giả: Minh Vũ

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn