Clip “chị đẹp” đi tô tô bê hoa trang trí Tết trên vỉa hè ở Thanh Hóa

Trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền clip ghi lại cảnh hai người phụ nữ đi ô tô, ngang nhiên bê hoa trang trí Tết trên vỉa hè ở TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, hai người phụ nữ có hành vi bê một số chậu hoa trang trí Tết trên vỉa hè thuộc đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa lên chiếc ô tô KIA mang BKS: 36D – 01x.x5 dừng gần giữa làn đường.

Điều đáng nói, dù dừng đỗ giữa đường, nhưng tài xế vẫn mở 3 cánh cửa, đưa hoa lên xe, gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hình ảnh người phụ nữ lấy hoa trang trí Tết trên vìa hè ở TP.Thanh Hóa gây xôn xao dư luân (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi clip được chia sẻ nhận được hàng hàng nghìn tương tác, bình luận của cộng đồng mạng.

Phần lớn ý kiến cho rằng, hai người phụ nữ đi ô tô, ăn mặc sang trọng nhưng ý thức kém khi ngang nhiên trộm các chậu hoa trang trí Tết trên vỉa hè.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Như Hoa, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa cho biết, Phường đã nắm bắt được thông tin, clip ghi lại hình ảnh 2 người phụ nữ lấy hoa trang trí Tết trên vỉa hè tại đại lộ Lê Lợi và đang giao cho công an phường vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý.

Tác giả: Phạm Xuân Chinh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn