Chuyển khu vườn đủ loại hoa quả miền Tây sang Nhật, 2 thanh niên Việt nhận phản ứng lạ từ hàng xóm

Nhân vật chính trong câu chuyện này là Nguyễn Văn Nghĩa (26 tuổi, đến từ Hà Tĩnh) và Lê Văn Lâm (30 tuổi, đến từ Bình Dương), cả hai đang sống và làm việc tại tỉnh Aichi (Nhật Bản). Hai anh em đã sang đây làm việc được một thời gian dài nhưng phải đến tháng 12/2023, thấy mảnh vườn của người hàng xóm bị bỏ hoang, cả hai đã sang mượn để cải tạo và trồng rau để tiết kiệm chi phí ăn uống.

Khu vườn xanh mướt của 2 anh em

Nghĩa (trái) và Lâm (phải) cùng thành quả thu hoạch từ khu vườn

Hai chàng trai đang cấy lúa ở vườn

Được biết khu vườn có diện tích khoảng 500m2, cỏ mọc cao nên rất khó khăn trong việc dọn dẹp. Có những ngày bàn tay của Nghĩa và Lâm phồng rộp nhưng quyết không bỏ cuộc và chính điều này lại giúp cả 2 nhận được sự giúp đỡ từ chủ vườn như cho mượn máy cày, chở thêm đất tơi xốp hơn,...

Sau đó cả 2 bắt tay vào việc trồng rau củ, sắp xếp vị trí trồng sao cho hợp lý. Khu vườn được chia thành khu ươm mầm và khu trồng cây trưởng thành. Toàn bộ hạt giống sẽ được trồng trong khu ươm mầm, đến khi cứng cáp mới đem ra ngoài. Cả hai còn trồng các loại hoa để vườn sinh động rực rỡ hơn.

Vườn rau được chia thành các luống riêng biệt

Một số loại hoa

Ngoài ra, 2 anh em còn trồng rau theo mùa, y hệt như một khu vườn ở Việt Nam với các loại cây như mướp hương, mướp đắng, mướp khía, cà chua, đậu, khoai lang, ngô, dưa bở, lạc, xà lách các loại rau gia vị,... và một số loại rau mới như bí ngòi, cả kale, cải cầu vồng, khoai tây tím,...

Thậm chí Nghĩa và Lâm còn cấy lúa, trồng chuối, dựng chòi tre mái lá cọ, chất rơm thành đống,... chẳng khác nào như một khu vườn ở miệt vườn miền Tây. Hai anh em cho biết số tre này đến từ một khu vườn khác của cụ chủ vườn, được cho miễn phí. Từ chòi đến bàn ghế tre hay giàn cho cây dây leo trong vườn đều lấy từ đây.

Có thể nói khu vườn của Nghĩa và Lâm có được thành quả như hôm nay là nhờ sự đóng góp không hề nhỏ của các cụ ông, cụ bà hàng xóm xung quanh. Nơi cả 2 đang sống đều lại các cụ đã nghỉ hưu, tốt bụng và có nhiều kinh nghiệm trồng trọt nên rất thương, giúp đỡ nhiều việc.

Không chỉ cho mượn đất hay cho chặt tre như cụ chủ vườn, có người chỉ cho cách trồng trọt đúng vụ, có người lại cho phân bò, giống cây trồng và đồ ăn,... Ngược lại, Nghĩa và Lâm không ngại giúp đỡ các cụ, sang nhà thấy có đồ đạc hỏng đều tự sửa hộ. Ngoài ra khi thu hoạch được nhiều rau quả, cả hai lại đem cho chủ vườn cũng như một số người hàng xóm xung quanh.

Có nhiều rau củ, cả 2 lại đem cho hàng xóm

Phía dưới những clip về các cụ hàng của 2 anh em, có ý kiến cho rằng họ chỉ lợi dụng cả 2 nhưng Nghĩa nói: “Lúc nhỏ được bố mẹ, thầy cô dạy là ‘Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng’, sự biết ơn và kính trọng sẽ cho ta nhận được nhiều thứ đáng quý. Có một số bạn bảo các cụ, các bà ở đây chỉ lợi dụng bọn mình để làm việc vặt nhưng anh em mình lại suy nghĩ hoàn toàn khác. Mình giúp được cụ một nhưng cụ cho mình mười, đừng bao giờ thấy cái lợi ở trước mắt mà đánh mất cái thật thà, chất phác của mình”.

Một trong những khó khăn khác của Nghĩa và Lâm là công việc khá bận rộn. Hiện tại cả hai vẫn đang đi làm công nhân tại công ty từ thứ 2 - 6 hàng tuần, 8 tiếng/ngày nên không có nhiều thời gian cho khu vườn. Trong tuần cả hai dành khoảng 1,5 tiếng để nhổ cỏ còn cuối tuần thì dành hết thời gian “quần thảo” ngoài vườn và sang thăm vườn hàng xóm.

Cũng chính vì thời gian eo hẹp mà cả 2 thường mất khá lâu để hoàn thiện công việc ngoài vườn, chẳng hạn như riêng chiếc chòi tre nhỏ xinh đã ngốn của 2 anh em mất 6 tháng trời. Dẫu vậy cả hai vẫn rất vui và chịu khó chăm sóc khu vườn vì đây là nơi đem lại cảm giác bình yên, giúp anh em vơi bớt nỗi nhớ nhà sau những giờ làm việc căng thẳng.

Một số hình ảnh khác trong khu vườn của Nghĩa và Lâm:

Hai anh em đi thu hoạch rau quả

Những hình ảnh khiến mọi người phải trầm trồ

Nhiều món ăn Việt Nam như bún mắm, bún chả, bún riêu,... đậm đà hơn nhờ có rau củ trong vườn

Tác giả: S.A

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn