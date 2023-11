Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng Sở Giáo dục - Đào tạo và Hội Cựu giáo chức tỉnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Cùng đi có đồng chí Đặng Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. “Truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, đạo lý đối với người thầy là đạo lý rất tốt đẹp. Trong các nghề cao quý thì nghề giáo là nghề cao quý nhất. Ai trong chúng ta đều phải trải qua đời học sinh, đều có những người thầy, người cô dạy bảo”- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đã điểm lại những kết quả ngành Giáo dục và Đào tạo đã đạt được thời gian qua. Đó là, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; giáo dục toàn diện có chuyển biến tốt, đứng tốp 20 cả nước. Số lượng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế của tỉnh đứng tốp đầu cả nước.

Trong năm 2023, toàn tỉnh đã đề nghị công nhận 229 trường đạt chuẩn quốc gia. Ngành Giáo dục đã triển khai nhiều mô hình giáo dục như trường trọng điểm chất lượng cao, trường tiên tiến. Đồng thời, ngành cũng đã đề ra nhiều giải pháp để phát triển như phòng giúp phòng, trường giúp trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Trong hợp tác quốc tế, ngành Giáo dục Nghệ An đi đầu trong đào tạo lưu học sinh Lào bậc Trung học... Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đạt được trong thời gian qua. Đóng góp vào thành tích đó có công rất lớn của những người làm công tác giảng dạy và những người làm công tác quản lý giáo dục.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung biểu dương và ghi nhận những kết quả ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua

Thời gian tới, trên cơ sở những thành tích, kết quả đạt được và những mục tiêu đã đặt ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa.

Tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định Nghệ An là trung tâm vùng Bắc Trung bộ lĩnh vực giáo dục và đạo, vì vậy ngành có trách nhiệm tham mưu, tổ chức triển khai các giải pháp để các cấp học, các bậc học đạt được mục tiêu như Nghị quyết đề ra. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện đạt được các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 03-NQ/TU về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo

Bên cạnh đó, tiếp tục chăm lo, xây dựng đội ngũ giáo viên cả về chất lượng và số lượng. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng cơ sở vật chất. Xây dựng môi trường giáo dục thực sự vui vẻ, an toàn, lành mạnh, thân thiện để học sinh mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Nâng cao đời sống của giáo viên, những người làm công tác giáo dục để họ yên tâm công tác và đóng góp cho sự phát triển của ngành...

“Phát huy tốt nhất, cao nhất những kết quả, thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế để đóng góp vào sự nghiệp phát triển giáo dục của tỉnh nhà; duy trì vị thế của ngành giáo dục của tỉnh nhà"- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Đồng chí Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định toàn ngành sẽ tiếp tục tập trung cao nhất để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác chúc mừng Hội Cựu Giáo chức tỉnh

Chúc mừng Hội Cựu giáo chức tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Hội Cựu giáo chức tỉnh nhà và các hội viên vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo nói riêng và các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn với kinh nghiệm và truyền thống, các hội viên Hội Cựu giáo chức tỉnh nhà sẽ góp sức tham gia cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo để thực hiện thắng lợi các mục tiêu giáo dục - đào tạo của tỉnh.

