Chi tiết Hyundai Exter 2024, “tiểu SantaFe” giá rẻ sắp ra mắt

Các tính năng an toàn thường gặp như hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ kiểm soát thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, dây đai an toàn 3 điểm, nhắc nhở thắt dây an toàn, cảm biến đỗ xe phía sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và phân phối lực phanh điện tử EBD cũng sẽ xuất hiện trên mẫu SUV hạng A này. Thêm vào đó là đèn pha tự động với tính năng chờ dẫn đường (Follow Me Home) và móc lắp ghế trẻ em ISOFIX.