Chánh án Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi quân và dân huyện Con Cuông, Nghệ An

Chiều 27/9, Đoàn công tác do ông Nguyễn Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Cùng tham gia đoàn có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Lê Đức Thái - Tư lệnh BĐBP; ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Hòa Bình- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thăm hỏi quân và dân huyện Con Cuông- tỉnh Nghệ An

Trường THCS Môn Sơn đóng trên địa bàn thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng biên giới của Miền Tây Xứ Nghệ. Trường có 17 lớp với 583 học sinh, trong đó có 82 em học sinh Đan Lai - thuộc dân tộc có số dân đặc biệt ít người (dưới 10.000 người), gia đình các em cách trường từ 15 - 20 cây số, giao thông đi lại đặc biệt khó khăn.

Thầy giáo Nguyễn Văn Vị, Hiệu trưởng trường THCS Môn Sơn cho biết: tộc người thiểu số Đan Lai đang được Đảng, Nhà nước quan tâm bảo tồn và phát triển bền vững. Do vậy, Ban Giám hiệu nhà trường đã phối hợp với Đồn Biên phòng Môn Sơn duy trì mô hình ký túc xá vùng biên, hướng dẫn các cháu học sinh trong việc ăn, ở, học tập và sinh hoạt tập thể theo tác phong nghiêm túc từ quân đội; từ đó các em đã thay đổi nhiều về nhận thức và cách sống, nhiều học sinh Đan Lai đạt thành tích cao trong học tập. Thăm và động viên thầy trò trường THCS Môn Sơn, ông Nguyễn Hòa Bình đã trao 82 suất quà cho 82 em học sinh Đan Lai ở KTX, trị giá 2 triệu đồng/suất, cùng cặp sách và đồ dùng học tập.

Chánh án Nguyễn Hoà Bình tặng quà cho học sinh dân tộc Đan Lai

Tới thăm đồn Biên phòng Môn Sơn, ông Nguyễn Hòa Bình biểu dương mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên”, coi đây là “một sáng kiến nhân ái”, cùng với rất nhiều các mô hình khác như: Nâng bước em tới trường, Con nuôi đồn Biên phòng, Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, Đồng hành cùng phụ nữ biên cương… góp phần thực hiện nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng, đồng thời xây dựng hệ thống chính trị của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, thể hiện tình cảm gắn kết giữa quân với dân vùng biên giới.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng quân và dân biên giới Môn Sơn- Con Cuông- Nghệ An

Ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: "Đối với Bộ đội Biên phòng đã có hàng loạt các đề xuất và hiện thực hóa các đề xuất đó, những chủ trương lớn của Đảng Nhà nước đối với đồng bào vùng biên, thực hiện nhiệm vụ của BĐBP nhưng cũng xây dựng nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, gắn kết quân dân ở biên giới để thực hiện nhiệm vụ ở vùng biên. Mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá biên cương” như trường Môn Sơn là cần phải nhân lên, một dân tộc cho đến giờ này số lượng người còn lại không còn nhiều và bây giờ là phải nuôi dưỡng phát triển dân tộc này lên, các đồng chí đã xây dựng ký túc xá như thế này rất là tốt, không phải chỉ dạy chữ cho các cháu, giáo dục cho các cháu mà rất là ấn tượng về nếp sinh hoạt, kỷ cương kỷ luật của các cháu, đối xử với nhau tình đồng chí đồng đội, hy vọng trong tương lai thì mấy chục cháu sẽ là những chiến sĩ biên phòng trung kiên"

Thượng tướng Phùng Sỹ Tấn- Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tặng quà cho quân và dân xã biên giới Môn Sơn

Ghi nhận sự đóng góp của lực lượng Bộ đội Biên phòng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng, chính những việc làm ý nghĩa, thiết thực đó đã khiến người dân tin yêu, vững tin cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc nơi biên giới.

Trung tướng Lê Đức Thái- Tư lệnh BĐBP và ông Nguyễn Đức Trung- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng quà cho đại diện trường THCS Môn Sơn và ký túc xá vùng biên

Tối cùng ngày, Chánh án Nguyễn Hòa Bình và đoàn công tác đã vui tết Trung thu cùng các em học sinh dân tộc thiểu số tại địa bàn xã Môn Sơn- huyện Con Cuông- Nghệ An, trong chương trình mang tên “Biên cương- đêm hội trăng rằm”.

Tác giả: Thu Hòa

Nguồn tin: vov.vn