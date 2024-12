Chân dung những Chủ tịch tỉnh vừa được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

Ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 28/1/2019. Trước đó, ông Trung từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Tháng 2/2020, ông được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tháng 3/2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Tháng 10/2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ngày 4/7/2021, ông tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.