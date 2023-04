Chân dung hai ái nữ của Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh

Như đã đưa tin, theo Cổng TTĐT Bộ Công an, từ ngày 8/4/2023 đến ngày 10/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát; thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương.

Quá trình điều tra xác định: Hành vi của Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Dưới đây là chân dung hai ái nữ của Chủ tịch Tân Hiệp Phát:

Trần Uyên Phương

Trần Uyên Phương sinh năm 1981. Năm 19 tuổi, Trần Uyên Phương bắt đầu theo học ngành quản trị kinh doanh tại Singapore. Năm 22 tuổi, sau khi tốt nghiệp, bà trở về làm việc cho công ty của gia đình.

Theo giới thiệu trên trang web của tập đoàn, Trần Uyên Phương bắt đầu làm việc tại Tân Hiệp Phát vào năm 2004, hiện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tập đoàn. Trần Uyên Phương chịu trách nhiệm về các mảng tiếp thị sản phẩm, đối ngoại, quan hệ công chúng, và các chương trình CSR trên toàn quốc. Trần Uyên Phương cũng quản lý các chương trình tiếp thị sản phẩm của Tân Hiệp Phát trên 16 quốc gia.

Trần Uyên Phương đã thực hiện thành công chiến lược truyền thông hiệu quả cho 12 nhãn hàng của Tân Hiệp Phát trong nhiều năm qua, và đồng thời thành công trong việc quảng bá thương hiệu Tân Hiệp Phát ra thế giới.

Trần Uyên Phương là thành viên của tổ chức Các nhà lãnh đạo trẻ – YPO (Young Presidents Organization).

Ái nữ nhà Tân Hiệp Phát cũng là người Việt Nam đầu tiên được Forbes chọn xuất bản sách với cuốn "Competing with Giants" (Vượt lên người khổng lồ) vào tháng 8/2018.

Cuốn sách chủ yếu viết về quá trình ông Trần Quí Thanh xây dựng công ty Tân Hiệp Phát từ hai bàn tay trắng, vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp nước giải khát lớn nhất thị trường Việt, thậm chí vượt qua Coca Cola, Pepsico... ở một số ngành hàng. Thông qua đó, cuốn sách làm bật tinh thần "Không gì là không thể" - triết lý nền tảng giúp Việt Nam dần trở thành con hổ mới của châu Á.

Trong lĩnh vực bất động sản, Trần Uyên Phương là người khai phá với thành tích nổi bật và tích cực nhất. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt công ty bất động sản liên tục được Tân Hiệp Phát thành lập như Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Quang Vinh; CTCP Đầu tư Bất động sản Century Bay Đà Nẵng; Công ty TNHH Number One Quang Vinh; Công ty TNHH Mua bán nợ VNAMC; Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Quang Vinh.

Hồi tháng 2/2020, Trần Uyên Phương đã mua gần 6,76 triệu cổ phiếu YEG, qua đó sở hữu 21,61% vốn của CTCP Tập đoàn Yeah1.

Tuy nhiên, đến tháng 5/2022, bà đã bán hơn 4,1 triệu cổ phiếu YEG, giảm sở hữu xuống 262.624 đơn vị, tỷ lệ giảm từ 13,98% xuống 0,84% và không còn là cổ đông lớn tại Yeah1. Đây là động thái bán cắt lỗ của Uyên Phương sau khi cổ phiếu giảm giá liên tục trong thời gian dài.

Trần Ngọc Bích

Theo giới thiệu trên trang web của tập đoàn, Trần Ngọc Bích tốt nghiệp ngành quản trị tài chính đại học Manchester (Anh Quốc). Cô hiện là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tập Hiệp Phát.

Cũng theo trang web, Trần Ngọc Bích từng vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Công thương, Bằng khen của tỉnh Hà Nam, Bình Dương, Bằng khen của Hiệp Hội Bia Rượu Nước Giải Khát Việt Nam,… vì những đóng góp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội.

Không chỉ dừng lại ở việc điều hành doanh nghiệp gia đình Tân Hiệp phát, Ngọc Bích còn được biết đến khi cùng mẹ (bà Phạm Thị Nụ) và chị gái góp vốn thành lập 11 doanh nghiệp với vốn điều lệ lên đến hàng nghìn tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Tại Tân Hiệp Phát, Trần Uyên Phương chủ yếu đảm nhận phát triển thị trường, đối ngoại, mở rộng xuất khẩu và Trần Ngọc Bích hoạt động tại mảng quản trị nhân sự, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Lý do đằng sau sự sắp xếp này là bởi Trần Ngọc Bích am hiểu rất sâu về quản trị điều hành, phụ trách xây dựng hệ thống kiểm soát, bộ khung hành chính cho doanh nghiệp. Trong khi đó, Trần Uyên Phương lại thiên về mảng đối ngoại, quản trị rủi ro về truyền thông cho doanh nghiệp.

Khác với người cha thường tập trung vào các chiến lược kinh doanh lớn, hai ái nữ nhà chủ tịch Thanh dành nhiều thời gian xây dựng, hoàn thiện bộ máy tổ chức. Từ đó, họ xoá bỏ dần những vấn đề thường xảy ra ở một công ty gia đình.

Ngoài ra, Trần Ngọc Bích và Trần Uyên Phương còn sở hữu tỷ lệ góp vốn 50% mỗi người tại công ty mua bán nợ VNAMC. Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Mua bán nợ VNAMC thành lập vào tháng 3/2018 với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng. Doanh nghiệp đăng ký hai ngành nghề kinh doanh chính là mua bán nợ và dịch vụ môi giới, tư vấn mua bán nợ. Trần Ngọc Bích là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc VNAMC.

