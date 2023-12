Chân dung 3 Thứ trưởng Bộ Công an mang quân hàm Thượng tướng

Chiều 6/1/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với hai Thứ trưởng Bộ Công an: Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ sinh năm 1962, quê ở Xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật học, Tội phạm học, Điều tra tội phạm. Từ 9/1989 - 3/2007, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Kim Sơn, Đội trưởng đội Cảnh sát Điều tra tội phạm (1989-1994), Trưởng Công an thị trấn Phát Diệm (1994-1999); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng Công an huyện, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Sơn (1999-2005); Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Sơn.