Cầu thủ Indonesia xấu hổ vì đóng kịch bẫy Văn Hậu nhận thẻ đỏ

"Trong giờ nghỉ, HLV nói với tôi rằng hãy làm gì đó để khiến Văn Hậu phải rời sân. Nếu như vậy, chúng tôi có thể lội ngược dòng", hậu vệ Marc Klok tiết lộ chỉ đạo đặc biệt của HLV Shin Tae-yong đối với anh trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia.

Không chỉ Marc Klok mà các cầu thủ khác của Indonesia trong trận đấu đó cũng nhắm đến Đoàn Văn Hậu. Họ chơi quyết liệt, cố đẩy hậu vệ số 5 của đội tuyển Việt Nam vào thế tranh chấp, có vẻ là để câu thẻ phạt.

Đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia 2-0 ở bán kết AFF Cup 2022.

Trong hiệp 2, Marc Klok có một tình huống ăn vạ thô thiển. Tiền vệ này ngã ra sân ngay khi chạm vào Đoàn Văn Hậu nhưng màn kịch này không lừa được trọng tài đứng ngay bên cạnh. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Văn Hậu gọi Marc Klok là diễn viên kịch.

"Tôi đã cố khiêu khích nhưng cậu ta rất thông minh. Tôi cố làm ra vẻ như bị cậu ta thúc cùi chỏ. Không may là trong tình huống đó tay của cậu ta lại hạ thấp. Tôi thấy hơi xấu hổ vì đó không phải là cách chúng tôi chơi bóng", Marc Klok thừa nhận.

Tiền vệ này cho biết đội tuyển Indonesia có ý đồ nhắm đến Văn Hậu sau trận lượt đi, khi phát hiện ra cầu thủ này có lối chơi quyết liệt.

Các cầu thủ Indonesia tìm cách bẫy Văn Hậu nhận thẻ.

"Chúng tôi tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân nhà, hậu vệ trái số 5 (Đoàn Văn Hậu) thực hiện rất nhiều pha xoạc bóng bằng hai chân, đánh cùi chỏ và mỗi lần như vậy, anh ấy lại tỏ ra như thể chính mình đang bị đau. Tôi biết rất nhiều người nói về những hành động của cậu ta, nhưng Văn Hậu chỉ nhận một thẻ vàng. Trong trận lượt về, Văn Hậu vẫn làm những điều tương tự trong một", Marc Klok nói.

Tác giả: Phương Mai

Nguồn tin: vtc.vn