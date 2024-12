Cảnh báo ghép mặt, giả giọng nói bằng công nghệ AI để tống tiền

Ngày 25/12, lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian qua, đơn vị đã tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh về việc các đối tượng lợi dụng công nghệ AI để cắt ghép khuôn mặt, giả dạng giọng nói, dựng video giả của một số cá nhân là những cán bộ, công chức hoặc người có uy tín, người có điều kiện kinh tế, có địa vị xã hội… để tiếp cận, đe doạ với mục đích tống tiền.

Để phòng tránh thủ đoạn trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị người dân luôn đề cao cảnh giác với những tin nhắn, lời mời kết bạn từ người lạ trên không gian mạng; sử dụng mật khẩu mạnh, xác thực hai yếu tố để bảo vệ tài khoản mạng xã hội.

Người dân cần cảnh giác trước việc các đối tượng sử dụng công nghệ AI để ghép khuôn mặt, giả giọng nói hoặc video nhạy cảm để mục đích tống tiền.

Ngoài ra, người dùng không cung cấp thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ, đơn vị công tác, số CCCD trên các trang mạng xã hội công khai. Chỉ cài đặt phần mềm từ các nguồn chính thống (đối với điện thoại Android là ứng dụng CH Play, đối với điện thoại IPhone là ứng dụng AppStore), không cài đặt phần mềm do người quen qua mạng gửi theo các đường dẫn link.

Trong trường hợp bị cắt ghép “ảnh nóng”, đề nghị cá nhân cần bình tĩnh, không tin theo, không chuyển tiền cho đối tượng, đồng thời chủ động liên hệ với Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk qua để được hỗ trợ, giải quyết.

Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân