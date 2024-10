Cận cảnh khu chung cư 50 năm tuổi chờ sập ở Vinh

Hiện tại, nhà C2, C3, C4, C5, C6 thuộc khu C, Khu chung cư Quang Trung đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho cư dân. Hiện nay, tỉnh Nghệ An đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng, và CTCP Nhà Hà Nội số 30 đẩy nhanh việc cải tạo, xây dựng lại khu C, khu chung cư này. Ảnh: Tuấn Anh