Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Giải Marathon Nghệ An năm 2024 “Hành trình về làng Sen”

Giám đốc Sở VH&TT Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết, Sở đã phối hợp với Công an tỉnh, Công an TP Vinh xây dựng cung đường chạy, lộ trình, thời gian chạy tại các cung đường để xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự. Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế điều động lực lượng y sỹ, bác sỹ và 05 xe cứu thương phục vụ giải đấu