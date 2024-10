Bộ Công an: Công ty Cây Xanh Công Minh trúng thầu hơn 3.500 tỉ đồng

Trong quý III năm 2024, lực lượng Công an đã bám sát chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt chức năng tham mưu, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của nhà nước. Theo đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, cơ quan công an đã điều tra, khám phá 10.850 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt, xử lý hơn 21.500 đối tượng. Triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, các tụ điểm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và triển khai thực hiện kết luận tại các phiên họp thứ 25, 26 của Ban Chỉ đạo. Phát hiện 253 vụ, 562 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ (tăng 26,5% số vụ, 26,86 số đối tượng so với Quý III/2023); 768 vụ, 1.500 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế. Công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được Bộ Công an tập trung chỉ đạo quyết liệt, với tinh thần xuyên suốt: "Cứu dân là ưu tiên cao nhất". Riêng trong ứng phó với bão số 3 và mưa lũ, lực lượng Công an đã huy động hơn 150 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ hơn 45.000 đơn vị sản phẩm, phương tiện, vật tư, thiết bị, tổ chức hơn 20 đoàn công tác đến các địa phương bị thiệt hại để hỗ trợ y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ người dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có 3 cán bộ, chiến sĩ Công an anh dũng hi sinh, thiệt mạng, hàng chục cán bộ, chiến sĩ bị thương để để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.