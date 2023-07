Bị tố lừa đảo, Chủ đầu tư Dự án Aloha Beach Village nói gì?

Chủ doanh nghiệp: Nhìn thẳng – nói thật

Không ngại cung cấp thông tin, ông Từ Văn Phước, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Việt Úc (gọi tắt là Công ty Việt Úc), đơn vị Đầu tư dự án khu Trung tâm thương mại – dịch vụ và biệt thự, căn hộ bán hoặc cho thuê Aloha Beach Village trao đổi thẳng thắn với PV Người Đưa Tin: “Trong suốt khoảng thời gian từ tháng 3 – 5/2023, một nhóm khách hàng đã gửi đơn tới Công an tỉnh Bình Thuận, Công an Tp.HCM, Công an quận Bình Thạnh, Tp.HCM tố cáo chúng tôi có dấu hiệu lừa đảo. Công an các địa phương đã tiếp nhận và vào cuộc điều tra trong giai đoạn tháng 4 – 6/2023. Chúng tôi cũng đang mong đợi thông tin từ phía các cơ quan chức năng liên quan để bảo vệ uy tín và danh dự của mình”.

Liên quan đến đơn tố cáo của một số khách hàng mua căn hộ tại dự án nêu trên, qua tìm hiểu của PV được biết, ngày 12/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Bình Thuận) đã có Phiếu hướng dẫn gửi cho đại diện nhóm khách hàng này.

“Qua nghiên cứu nội dung đơn, hồ sơ, tài liệu thu thập và lời khai của những người có liên quan, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu nhận thấy, nội dung phản ánh liên quan đến hợp đồng mua bán các căn hộ tại dự án là quan hệ tranh chấp dân sự nên không thuộc thẩm quyền giải quyết. Do đó, đề nghị nhóm đại diện khách hàng thực hiện quyền công dân theo quy định của pháp luật dân sự”, nội dung Phiếu hướng dẫn ghi.

Theo tìm hiểu chính xác của PV, tên của Dự án là “Khu Trung tâm thương mại – dịch vụ và biệt thự, căn hộ bán hoặc cho thuê Aloha Beach Village” tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Trả lời PV, ông Phước cho biết: “Trong quá trình hình thành và phát triển dự án tại Bình Thuận, công ty ký hợp đồng mua bán căn hộ tại dự án Aloha Beach Village. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện hợp đồng có phát sinh mâu thuẫn giữa Công ty Việt Úc và khách hàng. Chúng tôi đã tổ chức gặp với khách hàng để trao đổi nhưng vẫn chưa thể thống nhất được ý kiến chung. Mới đây nhất, ngày 1/6/2023, khoảng hơn 20 khách hàng mua căn hộ đã đến Dự án Aloha Beach Village (tại Bình Thuận) treo băng rôn, gây rối làm mất an ninh trật tự tại địa phương”.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Phước nói thêm: “Đây là trường hợp ngoài ý muốn và tận từ đáy lòng, chúng tôi hoàn toàn không muốn khách hàng phải vất vả thực hiện việc này. Đã có những thông tin chưa thông hiểu giữa hai bên để dẫn tới hệ luỵ như hôm nay. Vì vậy, chúng tôi mong muốn khách hàng thấu hiểu, chia sẽ để đồng hành thực hiện, đưa dự án về đích (hiện trong giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào vận hành, khai thác). Nếu chậm trễ, khách hàng thiệt 1, chúng tôi cũng thiệt 2. Vì vậy, nếu đồng lòng, sẻ chia, chúng tôi tin chắc rằng, khách hàng sẽ đạt được giá trị mà họ đã được cam kết như ban đầu”.

Căn hộ để ở hay kinh doanh du lịch?

Về các nội dung pháp lý liên quan, như Công ty Việt Úc chưa nộp 20 tỷ đồng tiền sử dụng đất cho toàn bộ dự án là 145.145m2 (hệ số K), lãnh đạo Công ty Việt Úc cho hay, công ty được UBND tỉnh Bình Thuận giao đất có thu tiền sử dụng đất với tổng diện tích 31.360m2 đất ở nông thôn. Công ty Việt Úc đã nộp tiền sử dụng đất và nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo Công văn số 59/VUG-2019 ngày 2/12/2019).

Dự án Khu Trung tâm thương mại – dịch vụ và biệt thự, căn hộ bán hoặc cho thuê Aloha Beach Village nhìn từ trên cao.

Ngày 26/11/2019, Chi cục Quản lý đất đai (Sở Tài nguyên - Môi trường) có văn bản (số 1060/CCQLDĐ-QHKH) gửi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận, nội dung: “Đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tính xác định dự án (diện tích 15ha) giá trị quyền sử dụng đất tính theo bảng giá đất có trên 20 tỷ hay không, trường hợp trên 20 tỷ thì phải báo cáo về Sở Tài nguyên - Môi trường để thực hiện thủ tục xác định giá đất cụ thể theo quy định”.

“Trong thời gian chờ xem xét và giải quyết của UBND tỉnh Bình Thuận, Sở Tài nguyên - Môi trường, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, Công ty Việt Úc đã cam kết sẽ đóng tiền sử dụng đất bổ sung với phần diện tích chênh lệch (nếu có) ngay sau khi có quyết định phê duyệt đơn giá đất cụ thể cho Dự án Aloha Beach Village”, ông Phước nói.

Một trong những nội dung khách hàng quan tâm và yêu cầu về việc chi trả lợi nhuận và bàn giao căn hộ, ông Phước cho hay: “Chúng tôi thực hiện ký kết bàn giao căn hộ thành công đạt tỉ lệ 73,46%. Do đây là căn hộ thương mại du lịch, mục đích đất ở lâu dài (không hình thành đơn vị ở) nên khách hàng sẽ giao lại căn hộ cho công ty để kinh doanh. Chính vì đây không phải là căn hộ ở (như chung cư) nên có sự hiểu lầm về mục đích sử dụng căn hộ, từ đó, khách hàng yêu cầu bàn giao như giao căn hộ chung cư là không đúng theo hợp đồng đã ký kết.

Từ đó, công ty không thể giao căn hộ du lịch như căn hộ chung cư thông thường. Nếu có việc bàn giao phải lấy ý kiến đồng thuận của toàn thể khách hàng, hợp tác cùng công ty đồng ý cho cá nhân ở hay không, sẽ thực hiện các bước tiếp theo. Vì vậy, chúng tôi rất cần sự đồng hành của khách hàng trong vấn đề này”.

Riêng việc chi trả lợi nhuận, Công ty Việt Úc vẫn đang thực hiện cam kết với khách hàng và đã thanh toán 2 năm 6 tháng trong thời gian cam kết 3 năm chia sẻ lợi nhuận. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 kéo dài, tình hình kinh tế chưa phục hồi, ngân hàng siết chặt room tín dụng, thị trường bất động sản đóng băng… dẫn tới những khó khăn cho công ty. Mặc dù vậy, việc chi trả lợi nhuận có sự chậm trễ nhưng vẫn nằm trong thỏa thuận và công ty cam kết thực hiện đúng theo Hợp đồng.

Chia sẻ thêm, ông Phước nói: “Quan điểm của công ty Việt Úc luôn có thái độ và tinh thần cầu thị, sẵn lòng lắng nghe và tương tác với khách hàng. Đồng thời, sẽ tiếp tục duy trì kênh thông tin mở, để giải quyết mọi thắc mắc và yêu cầu từ khách hàng một cách chính xác và minh bạch”.

Về các thông tin khách hàng tố cáo Công ty Việt Úc có dấu hiệu lừa đảo và các vấn đề liên quan, PV đang liên hệ đến cơ quan chức năng, đồng thời, sớm thông tin đến bạn đọc ở các bài tiếp theo.

Pháp lý tương đối đầy đủ Về Dự án Aloha Beach Village, theo thông tin mà PV có được, hiện đã tương đối hoàn chỉnh về mặt pháp lý. Điển hình, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cấp: Giấy phép xây dựng (số 889) cho phép xây dựng phần đất thương mại dịch vụ dưới biển, có diện tích hơn 5.000m2 vào ngày 12/1/2017. Ngày 14/8/2017, cấp giấy phép xây dựng (số 115) cho phép xây dựng các công trình thuộc dự án, trong đó có hạng mục khối nhà Ruby 1, Ruby 2. Tiếp đó, ngày 25/9/2017, Sở Xây dựng ban hành văn bản (số 3175) về việc Dự án Aloha Beach Village đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Tác giả: NHÓM PV

Nguồn tin: nguoiduatin.vn