Bị đánh chảy máu, trợ lý HLV U22 Indonesia xin lỗi U22 Thái Lan

"Thật ra tôi chỉ cố gắng can ngăn họ, nhưng thay vào đó tôi lại là người bị đánh. Tôi không găp vấn đề gì nghiêm trọng, đây là một phần của trận đấu", tờ Repbulika Indonesia dẫn lời HLV Kombes Pol Sumardji.

Sau khi U22 Indonesia ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 ở hiệp phụ, cầu thủ 2 đội lao vào ẩu đả. Thành viên ban huấn luyện 2 bên cũng có xô xát với nhau. Cảnh sát phải vào sân để can ngăn, hạ nhiệt những cái đầu nóng.

Máu đổ trên khuôn mặt của ông Kombes Pol Sumardji. đi đứng lảo đảo và phải nhờ người khác dìu ra ngoài. Trọng tài chính liên tục rút thẻ đỏ cho cả cầu thủ thi đấu lẫn dự bị cũng như trợ lý huấn luyện viên, nhân viên của 2 đội.

Hỗn chiến giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia.

Căng thẳng bắt nguồn từ bàn gỡ hòa 2-2 của U22 Thái Lan đúng ở giây cuối cùng của hiệp 2. U22 Indonesia khi đó tưởng trọng tài thổi còi hết trận nên đã ăn mừng. Sau đó, U22 Thái Lan thực hiện đá phạt và ghi bàn. Các cầu thủ trẻ xứ chùa vàng chạy đến khu vực kỹ thuật của đối thủ để ăn mừng khiêu khích. Va chạm bắt đầu xảy ra từ đây.

Tờ Repbulika cho biết không có quan chức bóng đá Thái Lan nào xin lỗi phía Indonesia sau vụ việc. Tuy nhiên, chính trợ lý HLV Kombes Pol Sumardji lên tiếng xin lỗi tất cả các thành viên của đội U22 Thái Lan vì sự cố đáng tiếc. Theo Kombes, ông đã rút ra được nhiều bài học dù U22 Indonesia giành được tấm huy chương vàng.

Nhiều thành viên của U22 Indonesia và U22 Thái Lan lao vào nhau.

U22 Indonesia bước vào trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32 cùng khí thế lớn. Họ chơi ấn tượng và vượt lên dẫn trước 2-0 sau hiệp 1. Cuối cùng, đội bóng xứ vạn đảo bị gỡ hoà 2-2 ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2. Bước vào quãng thời gian của hiệp phụ, U22 Indonesia chơi hơn người và thắng 5-2.

Trận chung kết thu hút được sự quan tâm bởi màn hỗn chiến giữa 2 đội. Tổng cộng có đến 7 thẻ đỏ và 12 thẻ vàng được trọng tài chính rút ra. U22 Thái Lan bị đuổi 2 trợ lý và 3 cầu thủ, U22 Indonesia bị đuổi 1 cầu thủ và 1 trợ lý.

