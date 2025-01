Bí ẩn rắn khổng lồ được chạm khắc khắp thế giới

Tờ Independent gần đây đưa tin một nhóm nhà nghiên cứu do Anh dẫn đầu đã phát hiện hơn 1.000 bức khắc thời tiền sử tại một vùng xa xôi của Nam Mỹ. Chúng có niên đại vào khoảng năm 700-1000 sau Công nguyên.

Các nhà khảo cổ học tin rằng đây mới chỉ là "phần nổi của tảng băng nghệ thuật cổ đại khổng lồ".

Khu vực rộng hàng ngàn km2 kể trên có thể chứa khoảng 10.000 bức khắc cổ.

Tác phẩm lớn nhất được phát hiện cho đến giờ là bức khắc một con rắn khổng lồ dài 43 m, nằm ở 3/4 chiều cao của vách đá cao 200 m. Sáu con rắn khác có kích thước từ 16-43 m. Những bức còn lại khắc họa những con rết khổng lồ, những loài động vật lớn hơn cả kích thước thật và những hình người khổng lồ cao tới 10 m.

Các bức khắc được phát hiện dọc theo biên giới Colombia - Venezuela. Chúng miêu tả mọi thứ từ cá đuối, kền kền, khỉ, cá sấu, đến chó, báo đốm, rùa và ếch. Ngoài ra còn có một lượng lớn bức khắc hình học (chủ yếu là các vòng tròn đồng tâm, họa tiết lưới và hình tam giác đầy chấm), đại diện cho các vật thể chưa được xác định.

Hàng ngàn bức khắc mà nhóm khảo cổ phát hiện nằm ở 157 cụm dọc theo đoạn sông Orinoco.

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một trong những bộ sưu tập nghệ thuật cổ đại lớn nhất thế giới, bao gồm bức khắc rắn khổng lồ dài tới 43 m. Ảnh: Independent

Khu vực trên được đánh giá là một trong những nơi tập trung nghệ thuật đá lớn nhất thế giới – sánh ngang với các nơi khác như vùng Dordogne của Pháp, miền Bắc nước Ý, Tây Úc và Nam Phi về mặt số lượng.

Khoảng 60/1.000 bức khắc được phát hiện cho đến nay có kích thước vượt quá 10 m. Ngoài con rắn dài 43 m, chúng còn bao gồm 2 hình người cao 10 m (có thể là linh hồn, thần thánh hoặc pháp sư), một con rết dài 11 m và một loài côn trùng khổng lồ cao 4 m (có khả năng là một con bướm).

"Nghiên cứu thực địa của chúng tôi ở Colombia và Venezuela lần đầu tiên tiết lộ một nền văn hóa cổ đại. Trước đây, nó phần lớn chưa được biết đến và ghi chép lại ở vùng xa xôi này của Nam Mỹ" - một trong những người đứng đầu dự án, TS Philip Riris thuộc khoa khảo cổ học và nhân chủng học của Trường ĐH Bournemouth (Anh), cho biết.

"Chúng tôi hy vọng công trình nghiên cứu của mình sẽ giúp bảo vệ di sản nghệ thuật của thung lũng Orinoco. Các cộng đồng bản địa sẽ tham gia vào quá trình đó" - ông Riris nói thêm.

Nghiên cứu học thuật do nhiều học giả công bố trong nhiều năm cho thấy việc thờ rắn từng là một hiện tượng lớn trên toàn thế giới. Nó xuất hiện trong các hệ thống tôn giáo và thần thoại ở hầu hết mọi nơi trên thế giới - từ châu Âu thời tiền sử, Ai Cập cổ đại đến thổ dân Úc và châu Mỹ cổ đại.

Thần thoại Hy Lạp cổ đại cũng hay đề cập tới quái vật rắn siêu nhiên và các sinh vật liên quan đến rắn khác, cùng với thần thoại Trung Đông, châu Âu, Mexico, châu Phi, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ cổ đại.

Rắn thường gắn liền với sự sáng tạo của loài người hoặc các bộ lạc cụ thể, cũng như sự bất tử và giúp chữa bệnh. Tùy thuộc vào nền văn hóa, chúng có thể được coi là "phe thiện" hoặc "phe ác" (hoặc có khả năng là cả hai), thậm chí được coi là biểu tượng của hoàng gia.

Loài rắn đã (và vẫn đang) gây ra mối đe dọa lớn đối với con người. Hiện có khoảng 20.000 người tử vong mỗi năm do rắn độc cắn (so với chỉ 100 người mỗi năm do sư tử tấn công và 500 người mỗi năm do chạm trán với cá sấu). Khoảng 400.000 người khác bị rắn cắn mỗi năm nhưng may mắn không tử vong.

Vào thời cổ đại, khi con người sống gần với môi trường tự nhiên hơn, đồng thời liên tục săn bắt và hái lượm trong môi trường đó, rắn chắc chắn là mối đe dọa lớn hơn. Mối đe dọa này cần được xoa dịu và do đó, họ tôn thờ rắn.

Giống như những ví dụ mới được phát hiện ở Colombia và Venezuela, các nền văn hóa cổ đại thường miêu tả các vị thần rắn hoặc linh hồn là những sinh vật khổng lồ thực sự to lớn. Ở các bang California, Ohio (Mỹ), Peru và những nơi khác có những bức tranh miêu tả rắn khổng lồ.

Bức tranh lớn nhất, một công trình đất khổng lồ dài 411 m có niên đại 900 năm tuổi, mô phỏng một con rắn khổng lồ. Công trình hiện vẫn có thể được nhìn thấy trên một đỉnh đồi ở Nam Ohio.

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người Lao Động