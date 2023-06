Bí ẩn bên trong chiếc thùng bằng bìa cứng

Đối tượng Cần và tang vật

Đối tượng điều khiển xe máy tốc độ cao là Nguyễn Văn Cần (SN 1978), trú tại TP. HCM, là một trong các mắt xích quan trọng của đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia vào TP. HCM.

Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, Bộ Công an cho biết, ngày 10/4/2023, tại Khu đô thị Đông Tăng Long, TP Thủ Đức, TP. HCM, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp với Cục Phòng, chống ma tuý và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, bắt quả tang Nguyễn Văn Cần (SN 1978), trú tại phường Bình Tân, TP. HCM có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thủ đoạn phạm tội của Cần là cất giấu ma túy trong các thùng bằng bìa cứng, thùng bia và chở bằng xe máy di chuyển tốc độ cao, luồn lách nhằm cắt đuôi nếu bị lực lượng chức năng theo dõi.

Đây là chuyên án ma tuý lớn, do Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, Bộ Công an và Cục Phòng, chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng xác lập, phối hợp cùng với Cảnh sát Campuchia bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Từ đó xác định Cần là đối tượng liên quan, nên mọi di biến động của đối tượng này luôn được lực lượng chức năng bám sát.

Cảnh sát phát hiện và bắt quả tang Cần đang vận chuyển số lượng lớn ma tuý trên xe máy

Cùng thời điểm trên, tại một chung cư ở quận 7, TP. HCM, Ban chuyên án bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1,7 kg ma tuý tổng hợp. Hoạt động tội phạm của nhóm này liên quan đến đường dây ma túy Cần đang tham gia.

Ngay sau khi bắt quả tang các đối tượng trên, Ban chuyên án đồng loạt triển khai các tổ công tác tại các tỉnh, TP. HCM, Đồng Tháp, Tiền Giang, Cần Thơ, Bình Thuận, tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp; khám xét nơi ở và địa điểm cất giấu ma túy của 9 đối tượng, thu giữ thêm 23 kg ma tuý tổng hợp và 21 bánh heroin.

Trước đó, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý đã cử tổ công tác sang Campuchia phối hợp với lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của nước bạn bắt giữ 8 đối tượng, trong đó có đối tượng chủ mưu, cầm đầu, khám xét 8 địa điểm tại nước ngoài, thu giữ thêm 11 kg ma tuý tổng hợp.

Mở rộng điều tra, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại TP. HCM và Bình Thuận đối với 9 đối tượng. Vật chứng thu giữ trong vụ án khoảng 44kg ma túy tổng hợp các loại, 19 kg heroine cùng nhiều đồ vật tài sản khác có liên quan...

Trong chuyên án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 12 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý cho biết, việc phá thành công chuyên án thể hiện sự quyết tâm ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát, triệt phá toàn bộ đường dây, không đánh khúc giữa, bắt được các đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Các đơn vị tham gia chuyên án đã thể hiện sự quyết tâm, hiệp đồng tác chiến có hiệu quả, nhất là quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an và lực lượng Bộ đội Biên phòng, giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an với Công an các địa phương và Cảnh sát Campuchia.

Chuyên án cũng chứng minh khả năng tác chiến xuyên biên giới của lực lượng CSĐT về ma tuý, cũng như mối quan hệ hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy của các lực lượng có hiệu quả, chiều sâu của CSĐT tội phạm về ma tuý Việt Nam và lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của các nước bạn. Việc phá chuyên án cũng góp phần làm giảm nguồn cung ma túy khi đã bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu ngay tại nước ngoài.

