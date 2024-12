Bắt thanh niên làm 'bạn gái' 15 tuổi mang thai

Đức lúc bị bắt sau khi làm cô gái 15 tuổi mang thai và bị gia đình cô này tố cáo - Ảnh: C.A.T.H.

Ngày 6-12, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hưng, Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh Đức (26 tuổi, ngụ ấp Hà Thanh, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trước đó công an nhận được đơn tố cáo của bà S., ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, Long An về việc Đức đã làm con gái 15 tuổi của bà mang thai.

Qua quá trình điều tra, Đức khai nhận do làm chung với con gái bà S. nên cả hai quen biết nhau.

Từ tháng 1-2023 đến tháng 9-2024, Đức đã quan hệ với "bạn gái" nhiều lần khiến cô này mang thai vào tháng 8-2024.

Tác giả: An Long

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ