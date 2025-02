Bắt tạm giam Chủ tịch UBND huyện Long Thành

Theo điều tra ban đầu, ông Tiếp bị bắt tạm giam liên quan đến Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã điều tra vụ án “Nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ xây dựng sân bay Long Thành.

Chủ tịch UBND huyện Long Thành Lê Văn Tiếp.

Ngày 9/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 3 đối tượng, gồm: Phạm Viết Mạnh (SN 1992), cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành về hành vi nhận hối lộ; Nguyễn Tấn Biên (SN 1977), cán bộ địa chính của xã Lộc An, huyện Long Thành và Trần Ngọc Hân (SN 1988), ngụ huyện Long Thành về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình mở rộng điều tra, ngày 4/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lực lượng thi hành lệnh khám xét Tòa nhà Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao huyện Long Thành, nơi lưu trữ hồ sơ thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành quản lý, sử dụng.

Tại đây, Công an đã thu giữ nhiều hồ sơ bồi thường đất, vật kiến trúc, hỗ trợ, tái định cư (đã hoàn thành) và dữ liệu điện tử có liên quan đến Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ xây dựng sân bay Long Thành để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Tác giả: Bảo Sơn

Nguồn tin: cand.com.vn