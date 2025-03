Bắt ốc quanh ao nước sâu, thiếu nữ bị đuối nước tử vong

Ngày 18/3, các đơn vị chức năng thuộc UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An hoàn tất hồ sơ bàn giao thi thể T.T.H.O. (SN 2007, ngụ Cần Đước, Long An) cho người nhà đưa về lo hậu sự. Công an xã Thanh Phú, huyện Bến Lức đang phối hợp với Tổ địa bàn huyện Bến Lức, Công an tỉnh Long An điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khu vực ao nước nơi O. đi bắt ốc bị trượt chân ngã xuống ao.

Khu vực phát hiện thi thể chị O. là khu ao nước rộng nằm sâu trong một cánh đồng. Quá trình điều tra được biết, chiều 17/3, chị O. rủ 2 bạn nữ gần nhà rủ nhau đến ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức câu cá. 2 bạn nữ ngồi trên bờ buông cần còn O.thì đi xung quanh ao cá bắt ốc và trượt chân rơi xuống ao, tử vong.

Được biết, hoàn cảnh của O. rất khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo. Mẹ O. bệnh tật nhưng vẫn bán vé số mưu sinh, riêng O. hàng ngày ở nhà câu cá, bắt ốc đem bán phụ mẹ.

