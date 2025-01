Bắt người đàn ông 87 tuổi trốn truy nã 35 năm

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP.Hải Phòng, cơ quan này vừa tiến hành bắt giữ và di lý 3 đối tượng truy nã từ các tỉnh, thành phía Nam, đưa về Hải Phòng xử lý.

Các đối tượng gồm: Đào Văn Thuyết (87 tuổi, ở số 11, phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền), bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng truy nã về hành vi tham ô tài sản XHCN từ 12/1990; Đỗ Thị Ngạch (SN 1958, ở số 42, phố Trần Nguyên Hãn, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân), bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 6/1999 và Phạm Huy Anh (sinh 1992, ở số 1/30, ngõ Hàng Gà, phường Cát Dài, quận Lê Chân) bị Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 12/2024.

Đối tượng Đào Văn Thuyết (dấu đỏ). Ảnh: Công an TP.Hải Phòng.

Cụ thể, vào ngày 9/1, với sự hỗ trợ của lực lượng Công an TP.HCM, tổ công tác Công an TP.Hải Phòng đã đột kích, bắt giữ Đào Văn Thuyết khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu rừng Sác có diện tích rộng tới gần 2,2 nghìn ha thuộc xã Tam Thôn Hiệp (huyện Cần Giờ, TP.HCM).

Tiếp đó, ngày 10/1, tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, tổ công tác Công an TP.Hải Phòng đã bắt giữ Đỗ Thị Ngạch. Đối tượng này đã đổi tên thành Nguyễn Thị Hóa, khai tăng thêm 3 tuổi và sinh sống gần như ẩn dật, không quan hệ với bà con hàng xóm.

Đối tượng Đỗ Thị Ngạch (dấu đỏ). Công an TP.Hải Phòng.

Đối tượng Phạm Huy Anh (dấu đỏ). Ảnh: Công an TP.Hải Phòng.

Trước đó, vào ngày 8/1, tổ công tác đã bắt giữ Phạm Huy Anh ở khách sạn Bạch Mã, ở khách sạn Bạch Mã (phường Bình Thọ, Thủ Đức, TP.HCM).

Ngay sau đó, tổ công tác đưa 3 đối tượng về TP.Hải Phòng để bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn